Produits genevois – Brasseurs et vignerons dansent sur le pont de la Machine Jusqu'au 2 juillet, les producteurs de vins et de bières du canton font leur minifestival au fil du Rhône.

Il fut un temps où il fallait être organisé et motorisé pour acquérir de bonnes topettes made in Geneva. Il semble bien qu’aujourd’hui ces breuvages autochtones coulent jusqu’au centre-ville. On connaissait la boutique des vignerons indigènes sise rue Lissignol. Voilà que, pour la 2e année consécutive, la Ville ouvre sur le débarcadère du pont de la Machine un espace éphémère voué aux bières et aux vins locaux. Tous les soirs jusqu’au 2 juillet, deux vignerons et un brasseur viendront faire déguster leurs trésors bachiques ou houblonnés.

«C’est comme un festival: il y a une programmation, avec tous les jours trois invités différents», explique Anthony Disner, de la société Nepsa mandatée pour organiser la nouba. «L’idée, c’est que les gens puissent boire un verre en discutant avec les producteurs.»

DJs et charcutailles

Bière et vins peuvent être achetés et ramenés à la maison. Mais aussi sifflés gaiment à l’une des tables hautes disposées sur la plateforme du pont. Il y a des DJs pour la zizique; des charcutailles tops et des empanadas pour combler les appétits.

Ce week-end, débarquent les producteurs du Domaine de la Guérite à Gy, de la vénérable Cave des Oulaines ainsi que de la Brasserie du pendule (samedi). Suivent dimanche le Clos du Château, le domaine de la Pierre-aux-Dames et la Brasserie de la Pièce. Une vingtaine d’autres défileront tous les jours de la semaine prochaine.

Et puis, on en profitera pour aller guigner les formidables affiches de Picasso qu’expose l’espace SIG, pile en face du théâtre des dégustations

