Granit Xhaka portait le brassard «One Love» pour un jeu amical juste avant le Mondial. KEYSTONE

Genolier, 22 novembre

Décidément, la FIFA montre son vrai visage au Qatar. Celui d’une organisation totalitaire, incapable de saisir les enjeux sociaux-politiques d’aujourd’hui – symbolisés par un simple brassard, orné d’un seul mot: LOVE.

Les équipes européennes, craignant les sanctions démesurées de l’organe faîtier du foot mondial, se sont lâchement aplaties devant l’effarant diktat d’Infantino et consorts…

Ce qui est certain, c’est que le Qatar, après avoir acheté l’événement grâce au concours de personnalités politiques et sportives, n’admet pas que sa «réputation» puisse être entachée. Six mille cinq cents ouvriers ont perdu la vie sur les chantiers de la Coupe du monde de foot! Et on ne parle même pas des blessés.

De ces infortunés ouvriers sous-payés, Infantino se fout. La FIFA s’en fout. Par contre, porter un brassard multicolore, sobrement estampillé LOVE, ça non! C’est un crime de lèse-émir, qui doit être sévèrement puni.

La FIFA, comme toute dictature qui se respecte, cherche par tous les moyens à faire taire toute dissidence, à annihiler toute libre expression.

Comble de l’hypocrisie, la FIFA claironne haut et fort qu’elle ne fait pas de politique! Mais offrir la Coupe du monde au Qatar, émirat qui a mis sur écoute téléphonique la moitié de la planète foot pour pouvoir s’assurer de l’obtention de l’événement, qu’est-ce que c’est, si ce n’est de la (basse) politique?

Les pressions du Qatar ont dû être énormes sur les dirigeants du foot mondial pour que ceux-ci réagissent aussi démesurément pour un bout d’étoffe qui défend la liberté de tout un chacun à choisir son mode de vie.

Après Poutine en 2018 et le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani en 2022, Infantino pourrait filer la Coupe du monde 2030 à Xi Jinping. Entre potentats, on peut toujours s’entendre…

Jean-Michel Barbey

