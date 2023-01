Washington, 6 janvier 2021. Brasilia, 8 janvier 2023. Deux des plus grandes démocraties de la planète vacillent. Assaut, insurrection, putsch? Comment qualifier l’invasion et le saccage des lieux du pouvoir démocratique par les peuples eux-mêmes, différents des coups d’État militaires façon Bamako ou Ouagadougou? Les trumpistes et bolsonaristes inventent la colère des peuples contre eux-mêmes, une prise de la Bastille à l’envers. Un déchaînement de violences contre les symboles du pouvoir, non pas pour renverser un dictateur, mais pour piétiner le résultat des urnes et les règles démocratiques.

Le saccage de Brasilia confirme la dérive autoritaire et populiste qui gagne la planète. Jamais la démocratie n’a autant reculé depuis 1995, selon l’Institut V-Dem en Suède, qui ne dénombre plus que 34 démocraties libérales à travers le monde, la plupart en Europe. Le continent n’est pourtant pas épargné par la menace d’un scénario type Capitole. Fin 2018, des «gilets jaunes» saccagent l’Arc de triomphe à Paris, faute de pouvoir marcher sur l’Élysée. Août 2020 à Berlin, des manifestants opposés aux mesures anti-Covid tentent d’envahir le Reichstag. Un an plus tard à Berne, le Palais fédéral échappe à la fureur de groupes radicalisés.

À chaque fois, les institutions ont résisté. Mais l’assaut de Brasilia montre la difficulté de défendre une démocratie face à son propre peuple. Comment prévenir des attaques préparées sur les réseaux sociaux à coups de slogans complotistes? Comment empêcher des manifestations de colère sans priver la moitié d’un peuple de sa liberté d’expression? Comment contrer le saccage des bâtiments publics sans risquer un bain de sang?

Lula est aujourd’hui accusé de n’avoir pas démantelé les camps bolsonaristes, nids de radicalisation. S'il l’avait fait, on l’aurait accusé de dérive autocratique. Le défi du Brésil est aussi le nôtre. Protéger la démocratie face à ceux qui s’en servent pour la détruire.







Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

