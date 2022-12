Hold-up retentissant au centre-ville de Genève – Braquage d’UBS Cornavin: quatre condamnés Quatre des cinq suspects sont reconnus coupables du vol et de la prise d’otage d’une famille. Ils bénéficient d’une réduction de peine eu égard à la lenteur de l’enquête. Luca Di Stefano

À l’aise, volubile, le trentenaire a bien été «le cerveau» du brigandage, estiment les juges. PATRICK TONDEUX

Peut-on planifier le braquage d’une banque, s’enfuir au Maroc après l’exécution de celui-ci, et être innocent? À cette question, les juges du Tribunal correctionnel ont répondu non. Le trentenaire longuement interrogé la semaine dernière par les trois magistrats a été jugé coupable, mercredi soir, du braquage de la filiale UBS de Cornavin. Il écope d’une peine de prison de 5 ans et 4 mois.