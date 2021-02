Hold-up raté en 2013 à Chêne-Bourg – Braquage au bureau de change: un duo obtient un rabais de peine Lors du procès en appel à Lyon, un des prévenus voit sa peine passer de dix à quatre ans de prison. Fedele Mendicino

Les malfrats avaient brisé la vitre avec une voiture bélier. Pierre Absensur

La semaine dernière, les employés du bureau de change de Chêne-Bourg, les policiers du poste situé en face ainsi que les enquêteurs genevois se sont rendus à Lyon pour le procès en appel du hold-up manqué de 2013. Selon nos renseignements, les deux accusés ont obtenu des «rabais» de peine par rapport aux sanctions émises en première instance il y a deux ans: le premier écope de 8 ans de prison contre 10 ans au premier procès. Le second, considéré désormais comme un complice et non plus comme un coauteur, voit sa peine passer de 10 à 4 ans.

