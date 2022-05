Un trillion, cela fait beaucoup d’argent, quelles que soient la monnaie et l’échelle, courte ou longue*, auxquelles on se réfère. En l’espèce, le trillion correspond à mille milliards de dollars, et c’est ce que la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a perdu depuis le mois de novembre 2021 (cf. «The Wall Street Journal» du 13 mai). La valeur du seul bitcoin a chuté de moitié, comme celle de l’ether, l’autre grande crypto. Mais il y a plus spectaculaire encore: le terra, tenu pour le plus prometteur stablecoin depuis sa naissance sud-coréenne en 2018 et qui avait frisé les 120 francs à la mi-avril, s’est littéralement effondré en vingt-quatre heures pour tomber à pratiquement rien (0,000303 franc) la semaine dernière.

Partis en fumée, ces milliards ont d’abord grossi pour former jusqu’à ce qu’elle éclate l’une des plus gigantesques bulles spéculatives de l’histoire de la finance moderne, qui menace comme les précédentes (le Black Monday d’octobre 1987, la crise des subprime de 2008, la bulle internet de mars 2000) de déstabiliser l’ensemble du système financier international. Car en dépit de ce que nous ont inlassablement raconté les aficionados de la cryptosphère, ces avatars numériques, appelés à s’affranchir de tout lien avec le monde bancaire traditionnel puisque créés et échangés par le truchement de registres distribués (la fameuse blockchain) indépendants des circuits monétaires classiques, sont rattrapés par le besoin de sécurité dès que la confiance placée en eux s’évapore. Et la sécurité, au bout du compte, est ce qui se dégage des actifs sûrs: la monnaie de banque centrale, les titres de la dette publique, à la rigueur les obligations et parts de propriété d’entreprises ayant pignon sur rue.

«Les cryptomonnaies quelles qu’elles soient, stables ou librement flottantes, ne constituent pas des actifs»

Les cryptomonnaies ne sont rien de tout cela. Générées par des algorithmes, elles n’ont aucune valeur intrinsèque, ne dégagent aucun revenu, et si leur caractère virtuel plaît beaucoup aux joueurs de la finance rapide titillés par l’éventualité de flash crashes toujours possibles, elles peuvent effectivement disparaître aussi vite qu’elles sont apparues. Certains observateurs vont jusqu’à considérer que le mécanisme de plusieurs d’entre elles - on ne vous dira pas combien ni lesquelles - ressemble à s’y méprendre à celui des pyramides de Ponzi: le gain potentiel obtenu à chaque changement de mains vide celles du malheureux dernier de la chaîne. Il y aurait même, rapporte l’agence Bloomberg, lieu de soupçonner sur ce point des activités criminelles organisées à grande échelle.

Il ressort de ce qui précède que les cryptomonnaies, quelles qu’elles soient, stables ou librement flottantes, ne constituent pas des actifs, même si les conseillers financiers ne rechignent pas à suggérer d’en ajouter une pincée aux portefeuilles de la clientèle à des fins de diversification et, pourquoi pas, d’optimisation de la performance, comme s’il s’agissait d’or, de métaux rares ou d’instruments plus ou moins exotiques connus pour dégager occasionnellement de belles plus-values. C’est que les temps sont demeurés longtemps propices pour cela: les taux d’intérêt étaient bas voire négatifs, les rendements ordinaires faibles, l’aventurisme boursier décomplexé. Mais les vents ont tourné. La prise de risque n’en vaut plus la chandelle, l’inflation rebat les cartes et les spéculateurs du dimanche rentrent au bercail.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique

