Sorties cinéma – «Mort sur le Nil», «Moonfall»: quels films aller voir cette semaine?

«Enquête sur un scandale d’État», exercice laborieux

Roschdy Zem, en agent infiltré qui se rebelle contre sa propre brigade. Un jeu dangereux inspiré de faits réels datant de 2015. AGORA FILMS/DR

Louchant sur les enquêtes à la Francesco Rossi, le réalisateur Thierry de Peretti exhume un dossier à charge lancé par «Libération» en 2015. Le journaliste Stéphane Vilner (Pio Marmaï) est contacté par un ex-agent infiltré des stups (Roschdy Zem). Se jugeant trahi par le patron de la brigade (Vincent Lindon), Hubert Antoine est décidé à «faire péter la République», révélant détournements d’argent et autres magouilles inhérentes au trafic de drogue mondial.

Tout en tentant de ménager un suspense, le metteur en scène s’ouvre à une thématique plus large. Faut-il appliquer des méthodes de voyous pour lutter contre la criminalité? Le débat se noie assez vite dans les méandres d’une affaire filandreuse. Pour civique, l’entreprise manque de relief cinématographique.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Enquête sur un scandale d’État» Afficher plus Réalisateur: Thierry de Peretti

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

Enquête (Fr., 123’)

«Moonfall», catastrophe assumée

En l’absence de Bruce Willis, Halle Berry et Patrick Wilson vont sauver la planète dans «Moonfall». DR

Le cinéaste Roland Emmerich s’est spécialisé dans le «super nanar apocalyptique», tout un art hollywoodien qui fracasse les frontières de genre dans l’énorme brouhaha du film catastrophe. Pas si simple d’y glisser ce doigté tragicomique qui a rendu mémorables «Le jour d’après», «Independence Day» ou «2012» en dépit de toute crédibilité.

Venant après l’excellent «Déni cosmique» de Leonardo DiCaprio sur Netflix, «Moonfall» pose son pétard mouillé. Un scientifique «mégastructuriste» subodore que la Lune, sortant de son orbite, va percuter la Terre. La patronne de la NASA – Halle Berry dans la combinaison, ce qui ne gâte rien – et un astronaute déchu accompagnent le savant ahuri en mission de la dernière chance.

«Moonfall» Afficher plus Réalisateur: Roland Emmerich

Avec Halle Berry, Patrick Wilson

Science-fiction (USA, 120’)

«Madeleine Collins», du cousu main pour Virginie Efira

Virginie Efira ne chôme pas et privilégie les rôles tordus à souhaits. Ici dans la peau d’une femme qui croit s’appeler «Madeleine Collins»… DR

«Madeleine Collins» n’est pas un film qu’on résume ni même qu’on pitche aisément. Cette femme qui mène une double vie, fausse héroïne hitchcockienne passée maîtresse dans l’art du mensonge nous balade durant près de deux heures dans un vaste jeu de pistes, à l’intérieur d’un puzzle dont les pièces apparaissent peu à peu.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Ce semblant d’équilibre se fissure entre mensonges et secrets, accuse aussi la faillite mentale de cette femme prise à son propre piège.

Les uns savoureront la performance nébuleuse à souhaits de Virginie Efira. Mais la comédienne ici, pourra aussi exténuer à force de génie dans le faux-semblant, fatigante dans ses duperies permanentes et finalement, nulle part convaincante… À la rédaction, les avis s’opposent suivant le pouvoir d’attraction de la comédienne. À vous de voir pour y croire.

«Madeleine Collins» Afficher plus Réalisateur: Antoine Barraud

Avec Virginie Efira, Bruno Salomone

Drame (France, 107’)

«Mort sur le Nil», avec le fantôme d’Agatha Christie

Kenneth Branagh s’est découvert une passion pour Hercule Poirot qu’il interprète et met en scène dans «Mort sur le Nil» après «Le meurtre de l’Orient-Express». Twentieth Century Fox Film Corporation. 20th Century Fox/Rob Youngson/DR

En 1978, le Britannique John Guillermin servait Agatha Christie, se pliant à son style avec une élégance épatante – distribution de prestige menée par un Peter Ustinov inspiré, exposé méthodique du Whodunit, alternatives, fausses pistes. Et décors exotiques… Après avoir suivi ses traces dans «Le crime de l’Orient-Express», son compatriote Kenneth Branagh donne comme lui, et en toute logique, la suite des aventures d’Hercule Poirot.

Las dans ce deuxième épisode daté de 1937, le détective bute sur les mêmes écueils, un roman à la mécanique plus poussive dans les coursives du bateau luxueux, une emphase lourde et décorative. Mais fait inédit, le Belge explique comment il a lustré sa fameuse moustache.

«Mort sur le Nil» Afficher plus Réalisateur: Kenneth Branagh

Avec Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Gal Gadot, Russell Brand

Adaptation (USA, 127’)

«Marry Me», romantiquement vôtre

Charlie Gilbert (Owen Wilson) ne doute pas de séduire une pop star dans «Marry Me». DR

Depuis 2019, Hollywood boude les comédies, privilégiant les films à gros spectacle. Mais J-Lo n’a pas dit son dernier mot – ni son dernier «I Do». La sculpturale artiste, businesswoman, immuable icône et pas mauvaise actrice, retrouve le goût marital après «The Wedding Planner».

Incarnant une chanteuse cocufiée juste avant de prononcer ses vœux, une union hypermédiatisée qui servait de thématique à sa tournée, la belle bafouée est foudroyée par le regard d’un inconnu en plein concert – Owen Wilson, indécrottable noceur, y colle ses yeux bleus pour le meilleur et pour le pire. Déjà vu? La fidélité conjugale, c’est peut-être ça.

«Marry Me» Afficher plus Réalisatrice: Kat Coiro

Avec Jennifer Lopez, Owen Wilson

Romance (USA, 112’)

«Robin des voix» donne de la voix à Robin de Haas

Vincent Veillon, comme beaucoup d’autres, a enrichi sa palette vocale en travaillant avec Robin de Haas. DR

Robin de Haas a grandi avec une fente palatine qui a handicapé son enfance, lui donnant des pensées suicidaires. Grâce à une méthode de travail révolutionnaire, l’enfant s’est reconstruit, trouvant littéralement sa voie. Dans un désir de partage, ce garçon extraordinaire a décidé à son tour de soigner, d’aider.

Athlètes, chanteurs d’opéra et autres personnes accrochés au souffle. Désormais thérapeute de Sydney à Los Angeles ou Londres, le charismatique musicien de la Broye dit ses vérités avec pudeur dans un documentaire de Frédéric Gonseth et Catherine Azad. Touchant et édifiant.

«Robin des voix» Afficher plus Réalisateurs: Frederic Gonseth et Catherine Azad

Avec Robin de Haas

Documentaire (Suisse, 87’)

