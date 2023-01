Création artistique – Brachard met à l’honneur les dessinateurs amateurs La célèbre enseigne de papeterie a récompensé les vainqueurs de son concours de dessin. Rencontre avec les lauréats. Luca Di Stefano

De gauche à droite: Stella Sahli, gagnante de la catégorie enfants, Dominique Babel, gagnant de la catégorie adultes et Luka Lüscher, gagnant de la catégorie adolescents. MAGALI GIRARDIN

Ils ont des âges différents, chacun avec des sensibilités et un coup de crayon qui leur sont propres. Dominique Babel, 60 ans; Luka Lüscher, 15 ans; et Stella Sahli, 9 ans et demi, avaient tous l’honneur de voir leur création accrochée au mur des ateliers rattachés à la papeterie Brachard, samedi.