Genève, 24 septembre

À quoi jouent donc Infantino et sa FIFA? Sans états d’âme, il assume l’organisation aberrante du prochain championnat du monde de football au Qatar. Il y a même établi son QG et celui de sa fédération. Sans doute pour mieux contrôler l’afflux de dollars des entrées et des droits TV. Mais là n’est pas la question.

En fait, il faut plutôt se demander pourquoi organiser un tel événement sportif en plein désert, là où le football est quasi inexistant si ce n’est par des investissements en millions de dollars dans des clubs européens?

Cela à l’heure où la planète brûle et où l’on sait que des milliers d’ouvriers sont morts dans l’enfer de la construction des stades et des milliers d’autres sont exploités jusqu’à la moelle et sous-payés!

Peut-on vraiment concevoir l’octroi d’un événement de cette envergure à un pays si peu scrupuleux et si peu respectueux des droits humains?

Si nous ajoutons à cet état de fait qu’il va falloir des dépenses énergétiques folles et abusivement émettrices d’émissions de CO2 pour faire fonctionner des climatiseurs géants nécessaires aux stades, aux hôtels et aux buildings construits pour accueillir le public, organisations, médias, businessmen désireux de profiter de la manne opportunément générée.

Ne serait-ce que pour cela, toutes les nations auraient dû massivement exprimer leurs réserves quant à la venue de leur équipe au Qatar. Mais encore une fois, le silence sur cette question sensible fut assourdissant; comme le dit très bien l’adage: «Qui ne dit mot consent»!

Or, aujourd’hui, il n’est plus l’heure de consentir mais de réagir, car au seul nom du dieu sport tout ne peut pas être accepté, tout ne peut pas être acceptable. Alors, pendant qu’il est encore temps, il serait bon que de courageuses nations, des ligues, clubs, fédérations, fassent part de leur désapprobation, voire retirent courageusement leur équipe de cette compétition de dupes dont nous sommes les otages.

Boycottons cette farce mondialisée. Ayons le courage de ne pas nous rendre dans ces fan zones marchandes complices d’une telle ineptie. Abstenons-nous de regarder chez nous les matches de nos équipes préférées, y compris ceux de la Nati.

Léon Meynet



