Encre bleue – Boulevard des sourires

KEYSTONE/EPA/MAGALI GIRARDIN

J’emprunte ce titre à mon collègue photographe Laurent Guiraud, lui qui a cette capacité si rare de s’émerveiller, encore et toujours, devant des êtres ou des paysages, comme si c’était la première fois.

Le boulevard des sourires, tu le trouves sur la Rive droite, me fait-il. Sur la promenade du quai Wilson, prise d’assaut depuis quelques jours par des foules réjouies venues découvrir les vingt gros chats en bronze de Philippe Geluck. C’est vite vu, samedi dernier, on ne pouvait plus avancer, tant il y avait de monde. Et du monde heureux, t’imagines?

Alors en ce mercredi ensoleillé, j’ai longé le bord du lac pour aller à mon tour faire le plein de sourires. Et quel bien ça fait!

Que l’on aime ou pas l’esthétique de ces statues mastodontes, il émane d’elles une sorte de légèreté, d’insouciance, d’humour absurde qui mettent instantanément en joie.

Suffit de regarder autour de soi: les enfants en raffolent et les adultes se fendent la pipe devant les trouvailles du dessinateur belge. Les visages alentour sont détendus, ouverts, affichant la mine complice de ceux qui partagent un bon moment dans un cadre de rêve.

Les personnes se font presque des politesses pour permettre à celui ou celle qui s’apprête à immortaliser la statue «J’ai les boules» ou le «Rawhajpoutachah» de prendre la photo sans qu’il y ait des tas de passants devant. Pas de râleur ici, mais des êtres contents d’être enfin revenus à un semblant de normalité. Et de se faire plaisir, car il n’y a pas de mal à ça.

L’exposition «Le Chat déambule» donne la pêche, la banane… ou la frite. À déguster en plein air et par tous les temps, de jour comme de nuit, jusqu’au 24 avril. Pourquoi ne pas en profiter pour faire le plein de sourires? On les avait un peu perdus de vue, ces derniers temps…

