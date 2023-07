Sortez votre carte de crédit. Et mangez-la! Vous hésitez? Pourtant, affirme le WWF – étude de l’université australienne de Newcastle à l’appui – la carte qui pèse 5 grammes représente le plastique que nous ingérons semaine après semaine. En un an, vous en aurez mangé une assiette pleine.

Les morceaux sont certes plus petits, on parle ici de microparticules, il n’empêche: la quantité reste la même. Dans l’air, dans l’eau, en bouteille ou du robinet, dans la nourriture: le plastique est partout.

Le Léman, dont l’image de carte postale s’écorne au passage, n’échappe pas à cette sombre hégémonie. Il n’a d’ailleurs jamais été aussi contaminé. Chaque année, il en accueille 55 tonnes de plus. Qui viennent de pneus décomposés, d’étiquettes plastifiées, de Sagex, de bâtonnets de sucettes…

«Tant que des imbéciles jetteront des cotons-tiges dans les WC, nous continuerons de bouffer du plastoc.»

Sans oublier les films alimentaires, les microbilles de plastique et les cotons-tiges, rappelle la dernière étude en date, qui tire la sonnette d’alarme. La même alerte que lancent tous ceux qui font la traque au plastique. Et qui en trouvent où qu’ils cherchent, du coin de la rue aux endroits les plus reculés de la planète. Avec le risque inéluctable de voir ces milliards de morceaux se fragmenter à l’infini, rendant leur suppression illusoire.

Qu’on se rassure, l’OMS estime qu’en l’état, les microplastiques retrouvées dans l’eau potable ne constituent pas un danger pour la santé. Résistant à l’acidité gastrique, le plastique ne se dissoudrait pas dans notre organisme, qui s’en débarrasserait donc sans peine.

Mais la question est controversée. En Suisse, les quelque 14’000 tonnes de plastiques dispersés dans l’environnement chaque année seraient-elles vraiment sans danger? Plusieurs scientifiques, qui soulignent la problématique des nanoplastiques, en doutent. D’autres recherches sont en cours.

Pour autant, nul besoin d’être chimiste renommé, écolo halluciné ou fin gastronome pour comprendre que 600 tonnes de plastique n’ont rien à faire dans le lac et que cette matière à base de pétrole n’a pas sa place dans nos assiettes. Les campagnes de ramassage se multiplient, la sensibilisation bat son plein, les stations d’épuration sont toujours plus efficaces. Mais tant que des imbéciles jetteront des cotons-tiges dans les WC, nous continuerons de bouffer du plastoc. Bon appétit.



Emmanuel Borloz est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2011. Titulaire d'un Master en Lettres et Sciences politiques de l'Université de Lausanne, il est passé par le quotidien La Côte, où il dirigeait les rédactions de Morges et de Rolle. Depuis le 1er août 2022, il co-dirige la rubrique «Vaud & Régions» de 24 heures. Plus d'infos @ManuDeepBlue

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.