Réalité virtuelle – Bouffées de vertiges sensoriels au GIFF Parmi la trentaine d’œuvres numériques accessibles au sein de cette 28e édition, nous avons coiffé le casque pour expérimenter trois parmi les plus attractives. Katia Berger

«Evolver», le must de la VR 2022, emporte le spectateur dans les flux d’oxygène qui lui insufflent la vie. MARSHMALLOW LASER FEAST

On a au ventre la même sensation d’ivresse teintée de nervosité qui nous étreignait, adolescents, au moment d’embarquer sur la toute nouvelle attraction du Luna Park. Cette excitation spéciale, une fois devenus consommateurs culturels, à l’idée d’accompagner une révolution technologique en train, sous nos yeux, de bouleverser l’histoire de l’art. La réalité virtuelle a beau s’être immiscée dans la programmation du GIFF voici huit ans déjà, le festivalier chausse toujours le casque en éprouvant un picotement de vertige.

L’usager profane n’a pour l’heure ni le recul ni les connaissances nécessaires pour se faire une opinion tranchée de ce qu’il découvre. Plutôt que solliciter son sens critique, il s’en tient pour l’instant à l’immersion tant promise. Entre expérience de sortie de corps et plongée au cœur de ses propres perceptions, il titube, dans un grisant déséquilibre propice à la rêverie métaphysique. Description, donc, de trois odyssées naviguant entre le dehors et le dedans, proposées, toutes sections confondues, dans le cadre du 28e Geneva International Film Festival.

«Evolver», jusqu’au 13 novembre à la maison communale de Plainpalais

Présentée en première européenne sous l’égide des Highlights, cette installation audiovisuelle due au collectif Marshmallow Laser Feast (US/GB/F) et coproduite, entre autres, par le cinéaste Terrence Malick brouille explicitement les limites du corps humain. Lors d’une séance introductive de yoga audio, les six participants admis sont d’abord allongés dans un transat, casque audio sur les oreilles et bandeau noir autour des yeux. Ainsi isolés, ils sont tout entiers aux tapotements dans le dos que diffuse leur siège hi-tech et aux bruits primaux – quoique dernier cri – de ruissellements, de vents contraires et d’accords planants que la voix de Cate Blanchett ponctue de commentaires entre science et poésie: envoûtant.

1 / 6 Juste avant l’ouverture du GIFF vendredi dernier, un groupe de six personnes testait pour la première fois en Europe la superproduction numérique «Evolver». LUCIEN FORTUNATI

L’actrice australo-américaine continue de verser son miel dans les tympans des spectateurs une fois ceux-ci vissés aux tabourets pivotants disposés dans la salle suivante, deuxième étape du voyage «Evolver». Désormais branchés à leurs manettes et à leur casque VR, ils sont lâchés dans un infini que traversent des myriades de particules en suspension – infinitésimales cellules ou étoiles incommensurables. D’horizon, ils n’en distinguent ni au nord, ni au sud, ni sur les côtés de leur champ de vision. Un souffle vital, tantôt aérien, tantôt liquide, parcourt l’espace dans lequel ils flottent sur les musiques de Jonny Greenwood, Meredith Monk ou Jon Hopkins.

Trailer d’«Evolver». MARSHMALLOW LASER FEAST

«Entre expérience de sortie de corps et plongée au cœur de ses propres perceptions, le spectateur titube, en proie à la rêverie métaphysique.»

Parce que tout influence tout dans cet univers fractal, chacun peut perturber les flux d’oxygène au moyen de ses contrôleurs manuels. Pas d’inquiétude: personne d’autre ne s’en apercevra, et la respiration cosmique reprendra, qui unit animaux et végétaux terriens. Dans ce paysage où branches d’arbres et bronches humaines, mais aussi rameaux et vaisseaux sanguins s’équivalent, la narratrice susurre encore: «Quelque part dans cette cascade, il y a toi.» Voilà résumée en une formule l’étrange solitude ressentie au long de cette méditation virtuelle aux visées planétaires.

«Les Aveugles» jusqu’au 13 novembre à la salle de l’ADC, au 2e étage du Grütli

Immersion théâtrale, ici, limitée cette fois à douze participants assis en cercle comme sur un carrousel. La fiction du collectif Invivo, divulguée ici pour la première fois hors de France, déploie sa scénographie avant même de basculer dans le digital: une structure métallique en forme d’araignée, au pied de laquelle s’éparpillent des feuilles de chêne en papier blanc. D’emblée, on sait que la nature et ses forêts joueront à nouveau un rôle prépondérant dans la représentation hybride. Une nature mystérieuse et menaçante, face à laquelle on est frappé de cécité.

Julien Dubuc et son équipe restent fidèles au texte des «Aveugles» écrit en 1890 par le dramaturge belge Maurice Maeterlinck. Six comédiens et comédiennes vous le chuchotent depuis différentes sources au creux de l’oreille, tandis qu’un paysage 3D quadrillé déploie ses reliefs entrecoupés de flashes blancs à 360° autour de vos rétines. Vous appartenez à cette petite confrérie de malvoyants conduits hors de leur hospice et perdus au milieu de nulle part. Pour toute boussole, ils n’ont que la visite d’un chien et le cadavre du prêtre qui leur servait jusque-là de guide.

1 / 4 MAGALI GIRARDIN

Dans un environnement qui chancelle, se dilate ou s’effondre dans un vrombissement ontologique, leur peur se communique sans peine. Plus pleinement que depuis une scène réelle, perçue dans la salle par des corps alignés côte à côte? Que l’attente de la mort dans l’air glacial ait formellement besoin du support numérique, le doute subsiste pour un camarade d’aveuglement qui se livre au sortir de l’expérience. «Difficile, parfois, de faire la part entre l’argument marketing et la justification artistique», ose-t-il.

«Eurydice, A Descent Into Infinity» jusqu’au 13 novembre à la maison communale de Plainpalais

Aucune hésitation en revanche pour ce qui est d’«Eurydice. A Descent Into Infinity», la plus saisissante des prouesses en VR qu’il nous ait été donné de voir cette année. En effet, la proposition de la toute jeune créatrice néerlandaise Céline Daemen tient entièrement à l’interaction qu’elle attend de son spectateur. Celui-ci se câble seul, chaussons aux pieds, au beau milieu d’un périmètre carré, vide à l’exception du gravier qui en tapisse le sol. Il ne sait pas encore qu’il percera sa surface pour s’enfoncer toujours plus loin dans les enfers.

C’est que son périple solitaire s’inspire du mythe d’Orphée, descendu au royaume des morts à la poursuite de sa bien-aimée Eurydice. Dans cette version opératique à mille lieues de Monteverdi, la voix lancinante de Sterre Konjin (sur un livret dû à Charlotte van den Broeck et une composition de Kate Moore) aiguillonne le participant à talonner la belle défunte. Le temps qu’il mettra à la rejoindre dans les abîmes déterminera la durée du processus immersif, d’une petite demi-heure en moyenne.

1 / 2

L’infini dont il est question dans le titre ne s’exprime pas, ici, par une ligne de fuite sans limites, mais au contraire par l’omniprésence de cloisons. Suivant à la trace la silhouette qui vous devance, vous vous faufilez dans d’interminables couloirs inclinés. Entre les murs sombres du sépulcral bâtiment qui vous emprisonne, vous décrivez des quadrilatères concentriques susceptibles d’amuser l’éventuel quidam non casqué qui passerait devant ce coin de la salle communale dévolu aux Territoires Virtuels.

Eurydice, la belle endormie que poursuit le poète. STUDIO NERGENS

Le labyrinthe de corridors ménage des ouvertures dans ses murs. Penchez-vous au-dessus d’une balustrade, et vous contemplerez le chemin accompli depuis l’air pur comme celui qu’il reste à parcourir jusqu’au magma. L’appel du vide vous fera tourner la tête. La crainte, même, vous gagnera. Mais pourquoi hésitez-vous à franchir tout de go ces parois? Ne sont-elles pas virtuelles après tout? Risquez-vous vraiment la chute? Le néant menace-t-il de vous happer? Voilà qu’on touche à la puissance de l’exercice, quand l’illusion l’emporte sur la matière et la chimère sur la raison. La VR impose sa loi physique, que l’on respecte en toute docilité.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.