Formule 1 – Bottas en pole en l’absence d’Hamilton Le Finlandais sera accompagné en première ligne dimanche par le remplaçant de Lewis Hamilton (contrôlé positif au Covid-19), le Britannique George Russell.

Bottas s’est montré le plus rapide à Bahreïn. Keystone

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché sa cinquième pole position de la saison de F1 lors de l’avant-dernière manche, le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn samedi, en l’absence du champion Lewis Hamilton, positif au Covid-19.

Il sera accompagné en première ligne dimanche à 20h10 locales (18h10 en Suisse) par le remplaçant d’Hamilton, le Britannique George Russell (22 ans), qui court en temps normal pour Williams.

La deuxième ligne revient au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et au Monégasque Charles Leclerc, dont la performance ne peut qu’être saluée au vu du déficit de performance du moteur de sa Ferrari dans les trois longues lignes droites qui forment la plus grande partie du tracé extérieur du circuit de Sakhir, emprunté pour la première fois en F1.

Sur cette piste longue de seulement 3,543 km et parcourue en à peine plus de 53 sec, la pole s’est jouée à rien entre Bottas, Russell (à 026/1000) et Verstappen (à 056/1000).

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri), l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), l’Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point) ferment le top 10.

Décevants et absents de la troisième et dernière partie des qualifications, quand se joue la pole, le Français Esteban Ocon (Renault), le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) et le Britannique Lando Norris (McLaren) doivent se contenter des 11e, 12e et 15e temps.

La deuxième Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel est 13e.

Avec deux néophytes

Deux pilotes font leurs débuts en GP ce week-end: le Britannique Jack Aitken chez Williams (18e des qualifications) et le Brésilien Pietro Fittipaldi chez Haas (20e et dernier).

Fittipaldi (24 ans), petit-fils d’Emerson, remplace Romain Grosjean, blessé dans un effroyable accident dimanche à Bahreïn, et Aitken (25 ans) supplée Russell.

Le Brésilien était de toute façon condamné à démarrer sa course du fond de la grille, pénalisé pour le changement de plusieurs éléments de son groupe propulseur.

La grille de départ Afficher plus Grand Prix de Sakhir à Bahreïn. Grille de départ: 1. Bottas (Fin), Mercedes 53''377 (238,956 km/h). 2. Russell (GB), Mercedes, à 0''026. 3. Verstappen (PB), Red Bull-Honda, à 0''056. 4. Leclerc (Mon), Ferrari, à 0''236. 5. Perez (Mex), Racing Point-Mercedes, à 0''413. 6. Kvyat (Rus), AlphaTauri-Honda, à 0''529. 7. Ricciardo (AUS), Renault, à 0''580. 8. Sainz (Esp), McLaren-Renault, à 0''633. 9. Gasly (Fr), AlphaTauri-Honda, à 0''777. 10. Stroll (Can), Racing Point-Mercedes, à 0''823. Eliminés après la 2e partie de la qualification: 11. Ocon (Fr), Renault. 12. Albon (Tha), Red Bull-Honda. 13 Sebastian Vettel (All), Ferrari. 14. Giovinazzi (It), Alfa Romeo-Ferrari. 15. Norris (GB), McLaren-Renault. Eliminés après la 1re partie de la qualification: 16. Magnussen (Dan), Haas-Ferrari. 17. Latifi (Can), Williams-Mercedes. 18. Aitken (GB), Williams-Mercedes. 19. Räikkönen (Fin), Alfa Romeo-Ferrari. 20. Fittipaldi (Bré), Haas-Ferrari. 20 pilotes en lice. Meilleur temps du jour: Bottas dans la troisième partie.

AFP