Départ retentissant au MEG – Boris Wastiau: «Le plus important, c’est de me nourrir» Le directeur du Musée d’ethnographie de Genève s’en va diriger l’Alimentarium de Vevey, alors qu’il vient de lancer la refonte complète du musée. Pascale Zimmermann Corpataux

Après quatorze ans passés au MEG, Boris Wastiau, 51 ans, donne une nouvelle impulsion à sa carrière. YVAIN GENEVAY

Deux communiqués en rafale, à 10 h et 10 h 04, criblent des centaines de boîtes e-mail: «Boris Wastiau, nouveau directeur désigné de l’Alimentarium de Vevey», proclame la fondation privée, propriété de Nestlé, qui gouverne l’institution vaudoise. Quatre minutes plus tard, le bureau du magistrat de tutelle du Musée d’ethnographie de Genève (MEG), Sami Kanaan, communique: «Ce n’est pas sans émotion que nous vous annonçons que M. Boris Wastiau a décidé de relever un nouveau défi professionnel. Il quittera la direction du MEG au 1er mars 2022.»

De l’émotion, il y en avait à la même heure mardi, lorsque Boris Wastiau, 51 ans, jeans, veste marine et cravate Hermès, se tenait face à ses collaborateurs, leur annonçant la nouvelle. Deux salves d’applaudissements ont salué alors son engagement indéfectible pour la cause du MEG durant quatorze ans. Et des larmes. «Personne ne s’en doutait», «Jamais je n’aurais imaginé que Boris partirait maintenant», «Une demi-heure avant son discours, je ne savais rien. Je suis tombé des nues.» Le directeur lui-même, ému, s’est détourné un instant pour reprendre contenance. «J’avais la chair de poule. Et je vous avoue avoir été très remué en préparant mon petit discours», confessait-il quatre heures après le coup de tonnerre.