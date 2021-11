COP26 à Glasgow (direct) - Boris Johnson: un échec déclencherait une colère «incontrôlable»

Glasgow au rythme de la COP26

Menaces de grève, problèmes de visa et chambres hors de prix ont découragé certains participants à se rendre au sommet.

Environ 120 dirigeants mondiaux et 25’000 délégués sont attendus dès ce lundi et pour deux semaines dans la capitale économique de l’Écosse pour ce qui sera la plus grande conférence sur le climat depuis le sommet de Paris de 2015.

Mais nombreux sont ceux qui ne se joindront pas au sommet, découragés par une série d’obstacles, parfois insurmontables.

