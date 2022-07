Boris Johnson était arrivé au 10 Downing Street en juillet 2019 en sauveur. Seul lui semblait alors capable de résoudre l’impasse du Brexit, c’est-à-dire de négocier avec l’Union européenne un accord acceptable pour les députés conservateurs. Moins de trois ans plus tard, le voilà déjà obligé de démissionner.

Les députés sonnent le glas de l'ère Boris Johnson Cette fin est un grand gâchis. Boris Johnson est capable de travailler sérieusement et de connaître ses dossiers sur le bout des doigts, il l'avait prouvé à certains de ses postes politiques précédents. Il est capable de grandes idées, comme les deux principaux axes de son gouvernement, «Levelling Up» (le soutien aux régions les plus pauvres) ou «Global Britain» (la Grande-Bretagne mondiale).

«Aux yeux de ses collègues et du pays, il était forcément coupable.»

Pourtant, Boris Johnson a été rattrapé par BoJo. BoJo, comme le personnage drôle et loufoque que l’adolescent, qui se prénommait alors Alexander, s’est créé pour faire face à sa timidité naturelle et obtenir l’estime de l’élite de son collège d’Eton, où il était entré comme boursier grâce à l’excellence de ses résultats

scolaires. BoJo, comme le journaliste puis politicien drôle et excentrique ne se prenant pas au sérieux. Et habitué à prendre ses largesses avec la réalité.

Une désinvolture de façade qui avait ralenti la progression de sa carrière politique, les dirigeants du parti conservateurs lui préférant un David Cameron au style bien plus appliqué et sûr. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, ce trait de caractère l’a discrédité lorsque les premières affaires sont apparues. Le financement initial par un donateur du parti des papiers peints de son appartement de fonction. Le soutien à un collègue député accusé de corruption. Les apéritifs à Downing Street pendant le confinement. Le copinage. Aux yeux de ses collègues et du pays, il était forcément coupable.

