Menacé de destitution – «Boris Johnson nous mènera à la défaite» Le premier ministre britannique est confronté lundi soir au vote de confiance des députés conservateurs, qui redoutent un échec aux prochaines élections. Tristan de Bourbon - Londres

Boris Johnson lors du service religieux célébré vendredi en l’honneur d’Elizabeth II. Une fois refermée la parenthèse du jubilé, le retour dans l’arène politique est tendu pour le premier ministre britannique. Londres 3 juin 2022. Aaron Chown/POOL/AFP

Mercredi dernier, les quotidiens britanniques prévoyaient déjà le pire pour le chef du parti conservateur Boris Johnson. «Peut-il tenir?» se demandait en une «The Daily Mirror», suite à l’ultime rapport sur le Partygate, l’affaire des seize apéritifs et soirées organisés dans la résidence du premier ministre pendant les confinements. «Boris pourrait être cuit» («Boris may be toast») résumait «Metro».