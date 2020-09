La pandémie ne faiblit pas dans le monde Afficher plus

Avec un record hebdomadaire de contaminations dans le monde, la pandémie de Covid-19 ne faiblit pas. Près de deux millions de nouveaux cas de coronavirus (+6%) ont été enregistrés la semaine dernière, soit «le plus grand nombre de cas signalés en une seule semaine depuis le début de l’épidémie», tandis que le nombre de décès a baissé de 10% à 37’700, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A l’exception de l’Afrique, tous les continents ont signalé une augmentation des cas du 14 au 20 septembre. Sur cette période, l’Europe a connu la plus forte augmentation des décès (+27% en une semaine).

La pandémie a fait plus de 965’760 morts dans le monde depuis fin décembre, et plus de 31,3 millions de cas ont été comptabilisés. Le continent américain, représentant plus de 38% de tous les nouveaux cas signalés au cours de la semaine dernière d’après l’OMS, reste le plus touché, même si les décès y ont baissé de 22%.

Les États-Unis sont le pays le plus affecté avec 199'890 décès. Suivent le Brésil avec 137’272 morts, l'Inde avec 88'935 morts, le Mexique avec 73'697 morts et le Royaume-Uni avec 41'788 morts.