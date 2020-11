Deuxième vague au Royaume-Uni – Boris Johnson face à une fronde anticonfinement L’aile droite du parti conservateur et le leader populiste Nigel Farage s’opposent au nouveau confinement national, le jugeant liberticide. Tristan de Bourbon, Londres

Le premier ministre Boris Johnson a présenté au parlement son plan de confinement de quatre semaines en Angleterre, pour soulager les hôpitaux britanniques. AFP

Difficile d’être chef de l’exécutif en période de coronavirus. Au firmament dans les sondages avant que l’épidémie n’atteigne le Royaume-Uni en mars, Boris Johnson a vu, depuis, sa cote de popularité s’effondrer. C’est donc un premier ministre britannique contesté qui s’est rendu lundi à la Chambre des communes pour expliquer sa décision de relancer un confinement national. «Dans certains hôpitaux, le nombre de patients est plus grand que durant la première vague» et les projections nationales laissent entrevoir «potentiellement deux fois plus de morts» qu’au printemps, a-t-il assuré.