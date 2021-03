Petite reine en vogue – Boom du vélo d’occasion Les deux-roues de deuxième main font un tabac sur internet, entrainant une hausse des prix. Pia Andrée Wertheimer

En 2020, sur ricardo.ch , plus de 116’000 articles ont trouvé preneur dans la catégorie «Cyclisme», soit une augmentation de 50% par rapport à 2019. FlickrVision

Les Suisses se sont mis à pédaler, pandémie oblige. Une enquête menée dans divers magasins de vélos montre que la demande n’a pas calé cette année. «D’habitude, c’est plus calme dans les magasins de vélos en hiver», déclare Martin Platter, directeur de Velosuisse. Les stocks sont quasi vides alors que le printemps arrive. Et le marché de l’occasion a pris l’ascenseur.

Cela a donné des ailes à la start-up Velocorner.ch, dirigée par Ciril Stebler, qui regroupe 300 commerçants et des privés. «Les marchands s’entraident dans la Suisse entière», explique-t-il. Si un client genevois, par exemple, cherche un modèle introuvable au bout du lac, le propriétaire du magasin consulte ses collègues sur la plateforme de Stebler. «S’il trouve le vélo dans un commerce de Suisse orientale, ce dernier lui vend un exemplaire et il le revend.» Ainsi, le marchand de Suisse orientale a fait une affaire et celui de Genève a gagné un client qui fera la maintenance chez lui.