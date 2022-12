Sorties livres, BD – Booba en poète du bitume comme les Montparnos jadis Le rappeur publie ses textes, aussi éclairé que le quartier prisé par Apollinaire ou Chagall jadis, magnifié dans un beau livre. Et toutes nos sélections. Cécile Lecoultre

Booba, plus délicat à l’écrit qu’en live… (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP) AFP

Booba Très haut avec une plume plantée dans le bitume

Poésie Booba, 45 ans moulés dans un training sans cesse retaillé sur les réseaux, roi du clash médiatique et de la baffe polémique, publie ses poèmes. Sous la couverture noir bitume flambe «un puzzle de mots et de pensées», charade des maux contemporains, de la provoc au désespoir. La rime parfois douteuse prête à l’ironie quand le colosse dégaine: «Avec des scies on coupe du bois, avec Omar Sy aussi». L’arrogance amuse: «OK OK J’maîtrise l’art, j’te nique, mortel comme l’arsenic».

Ou glisse facile, sur le mode touriste: «Rendez-vous en Suisse, bâtard, si tu veux que j’te règle ton compte». Saluant le démon des images aux «flocons de coke sur un duffle-coat», un pur flingueur d’inhibition culturelle de Montaigne à Chantal Goya, son biographe Thomas A. Ravier plaide haut pour un Booba trop rabaissé. CLE

Un livre compact comme un coup de poing, du Booba stylé «Bitume avec une plume». DR

La Butte Montparnasse revisitée au siècle dernier

Jeanine Warnod et Mathyeu Le Bal, sous le portrait de Jeanine par Pascin.



© Thierry Bécouarn © Thierry Bécouarn

Histoire Préfacé par la journaliste centenaire Jeanine Warnod, relayée ici par le galeriste Mathyeu Le Bal, ce Montparnasse d’antan jette sa poudre aux yeux avec une élégance rare. C’est le repaire de la bande à Picasso au Bateau-Lavoir, des peintres au Lapin Agile, des tapineuses et de leurs chantres qui sur la Butte se retrouvent pour des joutes de poésie.

«Quand Paris éclairait le monde», de la fin du XIXe aux années 50, n’a rien d’un slogan touristique surfait. Les visiteurs, sur ce coup-là, s’appelaient Gertrude Stein, Chagall, Kertész, Calder, etc. L’album de leurs frasques, de joie en tragédie, s’effeuille au fil des photos anciennes, tableaux figés pour l’éternité. Et en deux actes, l’histoire intra-muros, puis celle des Monparnos, «la horde des cent», illustres comme nos chers Cendrars et Modigliani, ou grands oubliés. CLE

La terrasse du café Le Parnasse, à gauche Valentin Clamagirand, juillet 1921.



© archives Jean Levantal © archives Jean Levantal

Un album richement illustré qui vibre avec les artistes du monde entier venus nicher à Montparnasse. DR

Marini dégaine ses mafieux des années 50

Pin-up et gangster, les années 50 vues par Marini. ED. DARGAUD

BD Le film noir l’a toujours attiré. Depuis des années, Enrico Marini ambitionnait de raconter une histoire de gangster dans le milieu des night-clubs aux États-Unis, durant les années 1950. Avec «Noir burlesque», l’auteur bâlois rend hommage à des fifties fantasmées, riches en mafieux, petites frappes et femmes fatales.

«Noir burlesque», t. 2, extrait. ED. DARGAUD

Les bad boys en costard continuent de jouer de la mitraillette (quand ce n’est pas du tomawak) dans un deuxième et dernier tome qui joue à fond sur les poncifs du genre. Une scène de grâce sous forme de chanson, une scène de sexe habilement suggérée, des pin-up sublimes: Marini tient le rythme sans sacrifier la qualité du dessin à défaut d’éblouir côté scénario.

«Noir burlesque», t. 2, extrait. ED. DARGAUD

Rehaussés de touches de rouge, ses dégradés de gris obtenu avec de l’encre noire diluée en y ajoutant un peu de sépia restent très séduisants. PMU

