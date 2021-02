Commerce genevois – Bons solidaires: évincée, la Fnac menace la Ville Écartée de la deuxième action qui vient de démarrer, la filiale suisse de l’enseigne internationale envisage de déposer une plainte pour distorsion de concurrence. Xavier Lafargue

La Ville de Genève a exclu la Fnac de son opération de bons solidaires vendus sur la plateforme geneveavenue.ch, sous prétexte qu’il s’agit d’un grand groupe international. LUCIEN FORTUNATI

Le ton monte entre Fnac Suisse et la Ville de Genève. On en est désormais aux échanges de courriers par avocats interposés! En cause, les bons d’achat solidaires, qui ont connu un grand succès lors de leur première mise en œuvre, entre le 7 décembre et le 15 janvier. Et que le Conseil municipal vient de reconduire jusqu’au 28 février. Or, si la Fnac a bénéficié de la première opération, elle ne figure plus dans la deuxième. Stupéfait, son directeur général, Cédric Stassi, envisage de déposer une plainte pour distorsion de concurrence.

Gros manque à gagner