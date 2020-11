Soutien aux commerces de proximité – Bons de solidarité: Lancy tire un bilan positif En trois mois, plus de 78’000 francs ont été dépensés dans les 46 magasins partenaires Céline Garcin

15’000 ménages ont reçu des bons de la part de la Mairie. Lucien Fortunati

Trois mois après le lancement des bons de solidarité pour soutenir ses commerces de proximité, la Ville de Lancy en tire un bilan positif.

Pour rappel, à la fin août, la Mairie avait distribué aux 15’000 ménages de la commune quatre bons – non nominatifs – de 5 francs à utiliser dans les commerces lancéens jusqu’au 30 novembre. Trois mois plus tard, plus de 78’000 francs ont été dépensés par ce biais dans les 46 magasins partenaires. Parmi les bénéficiaires, on compte seize restaurants, quatre boulangeries, quatre fleuristes et huit salons de coiffure. Le maire de Lancy, Damien Bonfanti, estime que 25% des bons offerts ont été utilisés. «Cela représente un bon taux de participation», se réjouit le magistrat.