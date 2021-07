Interview et concert – Bonnie Banane: «Tu m’excites quand tu me respectes» L’une des figures les plus originales de la musique francophone a rendez-vous mardi 27 juillet avec le public genevois. À suivre aux Conservatoire et Jardin botaniques dans le cadre de Musiques en été. Fabrice Gottraux

Bonnie Banane prend la pose pour son premier album, «Sexy Planet», paru en novembre 2020. PIERRE-ANGE CARLOTTI

Elle décroche le téléphone juste avant d’attaquer l’ascension du Salève. «Bonnie Banane, bonjour.» Ailleurs, en ville, en d’autres occasions, elle s’appelle Anaïs Thomas, vue au cinéma dans «L’Apollonide», à la télé dans la série fantastique «Mortel». Ce monde-là peut attendre. Aujourd’hui, on parle du sien propre: musiques R’n’B et paroles ciselées, détournement pop et fausses coquetteries pour un vrai coup de maître(sse)! Son premier album a vu le jour fin 2020, en plein marasme viral. Produit en partie avec l’équipe de Colors à Genève, «Sexy Planet» parle de ça, de sexe entre Terriens et Terriennes, de sentiments et sensations entremêlées, de respect aussi, de plaisir par-dessus tout.