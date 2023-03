On pourrait qualifier le phénomène, de façon pédante mais aussi plus précise, d’incidence involontaire du zélotisme environnemental. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s’agit.

L’excès de zèle en question est celui qui amène à entreprendre, pour d’honorables motifs, des actions qui finissent par se retourner contre les intentions de ceux qui les ont conçues et engendrent des changements (de comportement, de choix de consommation, de décisions d’investissement) susceptibles de modifier assez fondamentalement les équilibres économiques tels qu’ils s’étaient établis auparavant et depuis fort longtemps.

Deux exemples, assez éloignés l’un de l’autre, pour éclairer la chose.

L’engouement pour le vélo a pris à Genève une tournure si compulsive que l’on a imaginé de quadriller la ville de pistes cyclables, peintes cas échéant sur les trottoirs, voire de projeter une traversée piétonne accolée à un pont sur lequel circuleraient désormais, traités à parts presque égales, vélos et véhicules motorisés. Mais le fait étant que le réseau de la voirie, extraordinairement étroit dans le cœur d’une ville historiquement resserrée sur elle-même, n’a jamais évolué en fonction des exigences d’une circulation cyclopédique soudainement devenue prioritaire. Il en résulte que les choix effectués en l’occurrence dans l’improvisation la plus complète ne tiennent aucun compte de leurs effets sur d’autres besoins que ceux d’une mobilité dite douce.

La seconde illustration du présent propos a trait à l’attirance presque universelle, en tous les cas occidentale, exercée par les labels de durabilité sur l’attitude de la clientèle, qu’ils rendent la pêche respectueuse des stocks de poissons sauvages dans les mers et les océans (MSC), ou l’abattage de bois tropicaux, gardien du renouvellement forestier dans les aires d’exploitation (FSC).

Las, qui dit garantie de qualité ne dit pas véracité de l’argument, et pose une fois de plus la question de l’asymétrie d’information entre agent et principal (entre utilisateurs et destinataires, consommateurs ou investisseurs, du label). Or l’asymétrie en l’occurrence s’avère souvent dévastatrice. L’association Bloom, qui s’est donné pour objectif de sensibiliser le public à la protection des fonds marins et des espèces menacées, parle carrément d’imposture («Le label MSC certifie en fait principalement des pêcheries industrielles»), ajoutant même que «les méthodes de pêche les plus destructrices au monde, comme les chaluts de fond et les dragues, représentent 83% des captures certifiées MSC entre 2009 et 2017»).

Même genre d’induction en erreur à des fins de marketing avec les certifications forestières. L’affaire est ici un peu plus compliquée. D’abord, les régénérations promises des bois nobles abattus sont en réalité soit mal gérées – car conduisant à la monoculture d’espèces fragiles – soit incitatrices, dans les zones d’exploitation, à la transformation des forêts tropicales originelles en plantations de palmiers à huile.

Ensuite, la force suggestive des labels a débouché sur des initiatives plus ou moins honnêtes en matière d’investissements biodiversifiés et donné naissance, notamment en Suisse, à des sociétés de participation annonçant haut et fort le caractère durable et responsable de leurs placements sur le bois, et promettant au surplus des rendements suffisants pour convaincre l’investisseur hésitant. Plusieurs de ces initiatives entrepreneuriales ont fait long feu, quand elles n’ont pas tout simplement trompé les attentes placées en elles.

Revenons donc sur terre.

Marian Stepczynski

