Lettre du jour – Bonnes Fêtes, malgré tout

MAGALI GIRARDIN

Vernier, 13 décembre

Indexées sur des feux de la rampe et des liens de la Bourse, manifestement au beau fixe en cette fin d’année, les planètes exhibent un alignement céleste propice à des Fêtes joyeuses et lumineuses. Mais ces ingrédients festifs, sources de joies et de gaietés, se voient injustement contaminés pour la deuxième année d’affilée.

Dur dur, donc, pour les trésoriers de festivités programmées pour cette fin d’année! Leurs comptes, qui se doivent d’être impérativement bons, ne le seront sans doute pas, et leur impact sur les frimousses masquées des p’tits Genevois renfrognés confine au cauchemar.

Après un Black Friday des plus frileux, la trésorerie des festivaliers s’apprête à subir une sérieuse cure d’amaigrissement, porteuse de lourdes incertitudes quant aux velléités de réjouissances futures.

Et c’est bien la faute à pas de chance si «Le Petit Prince» se retrouve une fois encore bien seul, confiné sur sa planète. Dur, dur également pour ces allumeurs de réverbères d’un Jardin anglais aux mille feux, victimes collatérales de tant de frustrations.

Des variants contaminants venus d’ailleurs, engeance d’aliens perturbateurs de bien-être, tels sont les rouages grippaux d’un «Magic System» testé positif et par voie de conséquence exposé à un potentiel report de festivités tant attendues.

Honneur, toutefois, à ces faiseurs de rêves, forains désabusés et autres Merlin(s) enchanteurs, préposés aux Lumières de la Ville qui s’activent inlassablement à un service minimum de défibrillation des cœurs pour une fin décembre des plus joyeuses!

Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui, par une disponibilité et un enthousiasme affirmés, travaillent sans relâche chaque année pour que la Fête soit contée plus charmante encore!

Une Genève attristée par tant de coups du sort, mais une Genève debout, fière de s’enflammer pour des feux et animations autour d’une rade embellie, valorisée par un flamboyant Jet d’eau! Debout aussi pour bercer et renflouer les cœurs et les comptes en souffrance de ces Gentils Organisateurs, sans lesquels le susdit conte de Noël 2021 se trouverait une fois encore orphelin, confiné, comme une peau de chagrin, dans un grimoire d’illusions perdues, enfin retrouvées grâce aux illuminations de bénévoles enchantés.

Joseph Crelier

