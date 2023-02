Avec des perspectives économiques qui s’améliorent et une croissance qui pourrait dépasser celle des États-Unis et de l'Europe en 2023, la politique monétaire de la troisième économie mondiale est sur la voie de la normalisation.

L'économie japonaise paraît relativement saine. Elle a été moins affectée que l'Europe et les États-Unis par l'inflation, la guerre en Ukraine et la volatilité des marchés de l'énergie. Son principal marché d'exportation, la Chine, rouvre son économie, lui offrant un nouvel élan. Le produit intérieur brut devrait croître de 1,6% en 2023, avec une inflation des prix à la consommation atteignant 2,5%.

La croissance économique du Japon est alimentée par la demande des consommateurs. Elle dépend donc de la capacité des salaires à suivre une inflation très élevée selon les normes japonaises. Deux décennies de faible progression des revenus ont rendu les travailleurs sensibles à la hausse des prix. Le cycle annuel de négociations entre les syndicats et les employeurs, connu sous le nom de «shunt», et qui se tient début mars, sera surveillé de près. En novembre, la principale fédération de syndicats a demandé une augmentation de 5% du salaire total, mais ses demandes finissent généralement par être édulcorées. Une augmentation de 3% porterait la croissance des salaires à un niveau que la Banque du Japon (BoJ) a déclaré en 2022 suffisant pour générer une inflation modérée.

Dans un contexte d’inflation très faible, la BoJ applique depuis plus de six ans une politique monétaire très souple. En septembre 2016, elle a lancé sa politique de «contrôle de la courbe des taux», fixant à zéro l’objectif de rendement des obligations gouvernementales japonaises (JGB) à dix ans, avec une fourchette de tolérance de plus ou moins 0,1 point de pourcentage. La banque a graduellement élargi cette fourchette à ±0,5 point en décembre dernier. Les marchés ont interprété cette décision surprise de la BoJ comme un signal de son intention de se diriger vers une politique moins accommodante.

«La devise japonaise se profile comme une valeur refuge attrayante.»

Initialement adopté comme un complément technique à la politique de taux d'intérêt négatifs, le contrôle de la courbe des taux s’est mué en source d'inconfort, tant pour la banque centrale que pour le gouvernement. Il a amplifié les mouvements du marché des changes en période de volatilité des taux mondiaux. Le maintien par la BoJ de la «limite supérieure» de cette fourchette oblige la banque à réaliser d’importants achats de JGB à dix ans si les ventes sur les marchés obligataires risquent de pousser les rendements au-dessus de ce niveau.

S’il existe un bon moment pour abandonner la politique du contrôle de la courbe des taux, cela y ressemble. La voie la plus probable vers la normalisation de la politique monétaire de la BoJ implique donc le remplacement de cette stratégie par une orientation plus conventionnelle en matière de taux courts, en fonction de l'évolution de l'inflation et des salaires. Aucun changement ne devrait intervenir avant le mois d’avril, qui marquera le départ du gouverneur sortant Haruhiko Kuroda et la fin de l'année fiscale. Si l’inflation reste égale ou supérieure à sa cible, la BoJ pourrait mettre fin à sa politique de taux négatifs, mais pas dans l’immédiat.

L'affaiblissement du yen et des exportations plus compétitives ont contribué à soutenir les actions japonaises en 2022. En 2023, le yen devrait s’apprécier par rapport au dollar, la paire USD/JPY atteignant un niveau de 120 d’ici à fin 2023, contre 130 actuellement. La Réserve fédérale américaine ralentit le rythme de relèvement de ses taux directeurs tandis que la BoJ resserre sa politique monétaire. Le yen bénéficie également de l'amélioration des termes de l'échange de l’économie du pays. La devise japonaise se profile comme une valeur refuge attrayante.

Stéphane Monier Afficher plus CIO Banque Lombard Odier. DR

