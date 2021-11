Football La Suisse devra se passer de Fassnacht et Kobel, Imeri appelé

Après les blessures d’Embolo et Elvedi, Murat Yakin a appris qu’il devra aussi se passer de l’attaquant de Young Boys et du gardien de Dortmund pour les matches contre l’Italie et la Bulgarie. Un Servettien appelé en remplacement.