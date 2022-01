Encre bleue – Bonne et heureuse! Opinion Julie

Le cochon tirelire de la Thune du Cœur, Jules. LAURENT GUIRAUD

Oserais-je commencer ce billet par quelques vœux pour l’année nouvelle?

Santé et bonheur, cela s’impose: quoi de plus important à espérer pour les jours à venir? Avoir aussi de quoi vivre décemment dans ce bel îlot de cherté qu’est Genève, sans avoir à redouter des lendemains qui ne chantent plus guère. S’épanouir encore un brin, professionnellement et personnellement, sans oublier les autres en chemin. Puis recouvrer nos esprits en cessant de nous chamailler sur des questions de santé publique, et disposer à nouveau d’un peu plus de spontanéité dans le cours de nos vies.

La liste n’est pas exhaustive, mais c’est déjà un début. Bonne et heureuse, donc!

Pendant les Fêtes, l’Encre Bleue était aux abonnés absents, mais j’ai veillé au grain: Jules a continué de prospérer grâce aux dons déposés dans sa panse à la réception de notre journal. Grâce aussi à ce qui lui est parvenu sur le compte de la Thune. Un immense merci à toutes les personnes d’ici et d’ailleurs qui se sont manifestées.

Celles dont j’ai l’adresse ont reçu ou vont recevoir un petit mot de remerciement, et cette pratique épistolaire m’a permis de voyager ces derniers jours, assise derrière un bureau.

Écrire sur une enveloppe promenade des Oiseaux, par exemple, ça fait rêver! Et les noms de Crotte-au-Loup, Bois-Gentil, Délices, chemin des Framboises, du Clapotis ou des Fleurettes, ça vous donne des envies d’aller voir sur place si c’est aussi charmant que sur le papier. Ce que je ferai sous peu.

La remise de notre collecte aura lieu à mi-janvier, le temps de récupérer les derniers versements et de terminer les rouleaux de monnaie. Hier encore, un sac de plus de 4 kilos de pièces diverses m’a été remis… Paraît que le cash est en voie de disparition en Suisse. Mais pas à la Thune, c’est sûr!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.