Course à pied – Boniface Kibiwott s’adjuge l’Escalade Le Kényan a battu le record de la course, qui appartenait depuis 2019 à Julien Wanders, 4e dimanche sur le pavé humide de Genève. Simon Meier

Le Kényan Boniface Kibiwott a remporté la 43e course de l’escalade dimanche à Genève. keystone-sda.ch

Le Kenya a tenu à rappeler qui était le patron de la course de fond, dimanche à l’occasion de la 43e Course de l’Escalade. Chez les dames, Feliciana Jepkosgei, 20 ans et inconnue du grand public, s’est imposée en 23’39’’3 devant trois compatriotes - Sammary Cherolich a terminé 2e à près de 15 secondes et Nesphine Jepleting 3e à plus de 30. La Genevoise d’adoption Helen Bekele Tola a fini 5e et les Suissesses Fabienne Schlumpf et Cathia Schär ont respectivement pris les 6e et 10e places.



Chez les messieurs, le grand favori Boniface Kibiwott n’a laissé aucune chance à la concurrence, creusant un écart rédhibitoire dès le premier des trois tours. A l’arrivée, après avoir pris le temps de faire coucou à presque tout le monde, il battait le record de la course en 20’34’’2, devançant l’autre Kenyan Mark Kangogo d’une demi-minute et le Français Mehdi Belhadj de 40 secondes.

Wanders au pied du podium



Julien Wanders, 4e à 2 secondes du podium, a donc perdu son titre - il fut triple lauréat entre 2017 et 2019 - et son record (pour 5 secondes). Mais le Genevois avait tout de même le sourire sur la ligne d’arrivée, conscient d’être un peu court pour régater sur ce coup-ci. Il n’a d’ailleurs pas tout perdu, puisque Julien Wanders était à l’origine de la venue des deux vainqueurs du jour, qui sont ses partenaires d’entraînement au Kenya. Il a de surcroît hérité officiellement de sa médaille de bronze aux Européens de cross 2019, attribuée suite au déclassement pour dopage du Suédois Robel Fsiha.



Avec les 6e et 9e places des Genevois Morgan Le Guen et Tadesse Abraham, ainsi que le 8e rang du Bernois Joey Hadorn, les Suisses ont réalisé un très joli tir groupé.



Cette 43e édition aura certes été marquée par un taux d’absentéisme record parmi les participants (25% samedi, 21% dimanche). Mais le phénomène s’explique aisément, au vu de la situation sanitaire et de la météo déplorable du samedi. Et les organisateurs, à commencer par le président Jerry Maspoli, retenaient avant tout le fait que la manifestation avait revu le jour, après une année blanche en 2020

Simon Meier

