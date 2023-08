Ligue des champions – Bonheur magique pour un Servette héroïque! À dix dès la 3e minute, les Grenat égalisent deux fois avant d’éliminer Genk aux tirs au but. Jackpot financier assuré en prime. Daniel Visentini Genk

Un délire de joie servettienne a suivi le tir au but définitif de Rodelin. Les Grenat ont fêté leur immense exploit devant les quelque 200 supporters présents à Genk pour cette douce folie. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le foot est fou et ce Servette est cinglé! Réduits à dix dès le début de la rencontre (3e, Crivelli expulsé pour une vilaine faute), les Grenat ont tout simplement été héroïques, revenant deux fois au score pour pousser Genk dans les prolongations. Pour contenir les Belges. Et pour se qualifier aux tirs au but dans un délire inouï. Au bonheur indescriptible s’ajoute une certitude: les Grenat disputeront au moins la phase des poules de l’Europa League, le club est donc déjà assuré de recevoir 3,6 millions d’euros. On dit au moins, parce que finalement, après cette soirée, tout est possible, même l’idée encore fragile de lorgner la Ligue des champions, qui sait avec ce Servette-là…