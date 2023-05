Judo – Bonferroni a vécu «une expérience enrichissante» aux Mondiaux Le judoka genevois de 21 ans, battu au 2e tour des Mondiaux de Doha par le champion olympique japonais Takanori Nagase, revient sur sa première à ce niveau-là. Christian Maillard

Aurélien Bonferroni ne cesse de progresser au plus haut niveau. Nicolas Dupraz/TDG

En face de lui, il y avait un gros client, 81 kg de muscles comme lui, champion du monde et olympique: autant dire un obstacle quasi infranchissable. Mais Aurélien Bonferroni ne s’est pas laissé impressionner pour autant par ce «mur». Pour ses premiers Mondiaux, du côté de Doha, le Carougeois de 21 ans a regardé le Japonais Takanori Nagase droit dans les yeux. Après avoir battu l’Argentin Tomas Morales au 1er tour, ce grand espoir suisse était en confiance. Mais la marche était tout de même un peu trop haute pour poursuivre sa belle ascension. À peine sorti du tatami et remis de ses émotions, le protégé de Dominique Hischier a pris le temps de nous livrer ses sentiments.

Aurélien, comment avez-vous vécu votre première expérience à ce niveau?

C’était une expérience forcément enrichissante avec un 1er tour relativement facile. J’ai pu un peu gérer le combat de manière tactique sans trop me fatiguer avant de tomber sur Takanori Nagase. Face au champion olympique et champion du monde, il a fallu lui rentrer dedans en étant fort, sans commettre d’erreurs et je perds finalement aux pénalités. Je dirais que ça a été assez durement jugé. Mais malgré tout, je vois que je progresse. Je me sentais plutôt bien durant cette journée et j’aurais voulu que le combat soit un peu plus long et l’accrocher sur la durée. Mais voilà…

Le Japonais Takanori Nagase était un trop gros client pour le Genevois. AFP

Que vous a dit votre coach?

Il partage mon avis même si c’est toujours un peu compliqué de parler positivement après une défaite. Lui aussi estimait que l’arbitrage avait été sévère. Mais quand on ne part pas favori et qu’en face on affronte un champion olympique, c’est un peu plus difficile. Après je ne veux pas me cacher derrière l’arbitrage, mais je pense que j’avais les capacités de mieux faire. Cela dit, pour une première expérience, c’était un plaisir de combattre contre ce genre d’adversaire.

«Je vois que je progresse. Je me sentais plutôt bien durant cette journée et j’aurais voulu que le combat soit un peu plus long et l’accrocher sur la durée.» Aurélien Bonferroni, judoka genevois

Que retenez-vous de cette semaine à Doha: le titre mondial historique pour le judo suisse de votre copain Nils Stump?

Je le connais bien, bien sûr, puisqu’on a participé à plusieurs compétitions ensemble. Nous sommes d’ailleurs les deux seuls garçons suisses à Doha. Il a été incroyable toute la journée. C’était compliqué pour moi d’arriver après lui et de faire mieux que Nils mais j’étais vraiment content pour lui et le judo suisse en général.

La médaille d’or de Nils Stump donne des envies à Aurélien Bonferroni… AFP

C’est de bon augure pour le judo suisse…

Cela montre en effet que le judo suisse a la possibilité d’être vraiment performant dans un gros championnat. On a une bonne génération future pour suivre ce qu’il a fait et continuer à conquérir des titres.

C’est quoi la suite pour vous?

Je vais combattre à Linz au GP d’Autriche dans deux à trois semaines et ensuite, après quelques jours de vacances, il s’agira de repartir en stage avant un grand chelem en Mongolie à fin juillet.

Avec les Jeux de Paris dans votre viseur?

Bien sûr, on est à la recherche de points mais il y a encore beaucoup de compétitions qui arrivent, ça ne s’arrête pas là. Ce n’est pas le moment de se relâcher mais de travailler encore davantage.

