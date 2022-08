Genève a l’avantage de disposer d’un fleuve, le Rhône, qui sous le pont du Mont-Blanc présente un débit moyen annuel de 250 m3 par seconde. C’est dire que cette importante ressource doit être exploitée avec réflexion.

Pourquoi arroser nos cultures avec de l’eau rendue potable à grands frais, alors que des prélèvements d’eau brute dans le Rhône pourraient satisfaire à ce besoin.

Je prends l’exemple de la plaine de l’Aire, qui pourrait bénéficier d’un pompage au Rhône à la hauteur de la galerie de l’Aire, permettant ainsi l’arrosage des cultures, le soutien de l’étiage de la rivière, une sécurité supplémentaire pour le SIS ainsi que différents usages.

Dans ce concept, d’autres possibilités pour le Canton sont à examiner afin de satisfaire aux mesures à prendre pour gérer le changement climatique.

N’oublions pas les relations transfrontalières, car nos voisins sont confrontés aux mêmes problèmes. À ce titre, lors de l’établissement du contrat de rivières du Genevois (toutes les rivières comprises entre l’Arve et le Rhône), la Communauté de communes du Genevois avait fait entreprendre une étude d’alimentation en eau brute, depuis le Rhône en territoire français, pour ses besoins avec une possibilité d’extension en terre genevoise. Il serait bon de faire le point à ce sujet.

Du côté du projet GeniLac, il y a quelque chose à exploiter en matière de soutien d’étiage.

Rappelons que le principe du projet GeniLac, c’est de refroidir les bâtiments en été et de les chauffer en hiver. Ce principe consiste à prélever l’eau dans le lac à 45 m de profondeur à une température de 7 °C et de la restituer au lac à 12 °C en période estivale. Cette augmentation de la température (+5 °C) demeure quand même très inquiétante à moyen terme sur la qualité de nos eaux et les répercussions sur la faune aquatique.

Comment maîtriser les températures au point de rejet dans le lac? Il y a quand même de quoi douter sur le long terme.

Aussi, l’important réseau de distribution qui se réalise actuellement par GeniLac devrait prévoir, pour limiter le débit des eaux de restitution au lac, de créer un apport de ces dernières dans les cours d’eau pour le soutien du débit d’étiage (par exemple le lac des Vernes à Meyrin et le nant d’Avril).

Toute solution évitant d’utiliser l’eau des SIG est bonne à prendre.

Il est donc temps d’agir par des réalisations concrètes sur le terrain, inutile de vouloir légiférer avec des règlements inapplicables sur l’usage de l’eau.

L’État de Genève a réalisé en deux décennies un important programme de renaturation des cours d’eaux à la grande satisfaction de nos concitoyens.

Il a le devoir aujourd’hui de tout mettre en œuvre pour assurer à nos rivières le soin qu’elles méritent pour les «sauver».

Jacques Lottaz Afficher plus Ancien directeur de la Protection des eaux du canton de Genève.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.