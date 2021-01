Ski de fond – Bolshunov n’a pas craqué dans la montée vers l’Alpe Cermis Comme prévu, le Russe a remporté le Tour de Ski. C’est son compatriote Denis Spitsov qui s’est imposé dans la dernière étape. Dario Cologna huitième final. Chez les dames, victoire de l’Américaine Jessie Diggins. Sport-Center

Alexander Bolshunov a nettement dominé le Tour de Ski. Getty Images

Le Russe Alexander Bolshunov n’a pas craqué dans l’effroyable montée vers l’Alpe Cermis, qui ponctue traditionnellement le Tour de Ski. S’il a laissé la victoire d’étape à son compatriote Denis Spitsov – il a franchi la ligne d’arrivée au sommet avec un retard de 13’’3 -, il a parfaitement géré son avance pour remporter nettement le Tour de Ski. Bolshunov précède finalement son dauphin, le Français Maurice Manificat (troisième à 15’’2 ce dimanche), de 3’23’’9 ,et Spitsov de 3’36’’7.

Septième du général au départ de ce 10km avec départ en masse, le Grison Dario Cologna a perdu une place. 17e de la dernière étape avec un retard de 1’10’’9 sur Spitsov, il boucle ce Tour de Ski au huitième rang final, avec un retard total de 6’04’’6.

Le meilleur Suisse du jour a été Roman Furger, 14e à 1’07’’9. On trouve plus loin Candide Pralong (24e à 1’30’’0), Jonas Baumann (31e à 1’48’’5) et Beda Klee (36e à 2’06’’6). Au classement général final, Klee termine 26e à 10’38’’3, Baumann 28e à 11’05’’2, Furger 29e à 11’13’’6 et Pralong 34e à 12’33’’7.

Jessie Diggins a bien tenu le choc

Du côté féminin, Jessie Diggins a tenu le choc. Leader du Tour de Ski, l’Américaine a parfaitement géré la situation durant la montée vers l’Alpe Cermis. Jessie Diggins n’ a certes pas remporté cette dernière étape, mais elle n’a été battue que de 9’’2 par la Suédoise Ebba Andersson au sommet de la montée. Elle a surtout tenu à distance respectable sa principale adversaire, la Russe Yulia Stupak, quatrième à 40’’0 en ce dimanche. La Française Delphine Claude s’est intercalée entre l’Américaine et la Russe pour terminer troisième de la course.

Au classement final du Tour de Ski, Diggins précède Stupak de 1’24’’8 et Andersson de 2’00’’8.

Du côté suisse, Nadine Fähndrich a pris la 16e place de la dernière étape, à 2’13’’9 de la gagnante du jour, et Laurien Van der Graaff la 36e, à 3’36’’0. Fähndrich termine le Tour de Ski à la 11e place (+5’36’’7), Van der Graaff à la 35e (+15’03’’8).