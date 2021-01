Ski de fond – Bolshunov à nouveau trop fort pour les Suisses Dario Cologna et Roman Furger se sont bien comportés durant le 15km mass start du Tour de ski, vendredi. Mais ils n’ont pas tenu la distance face au Russe, notamment. Sport-Center

Alexandre Bolshunov n’a pas de rival cet hiver. Getty Images

L’espoir a été entretenu durant un peu plus de cinq des six tours. Dario Cologna était là, bien placé dans le groupe qui jouait la gagne. Juste derrière lui se trouvait Roman Furger, et les Suisses semblaient avoir une vraie chance de monter sur le podium. Avaient-ils consenti à trop d’efforts pour rester dans le coup? N’avaient-ils pas vu venir l’emballage final? Quoi qu’il en soit, ce 15 km mass start de Val Di Fiemme ne leur aura pas souri.

C’est Francesco De Fabiani qui a dynamité le groupe de tête. L’Italien, qui avait parfaitement caché son jeu, pensait même avoir course gagnée. C’était sans compter la glisse phénoménale d’Alexander Bolshunov dans la dernière ligne droite. Décidément, le Russe trouve toujours un moyen de parvenir à ses fins. Il engrangeait une nouvelle victoire sur le Tour de ski, De Fabani suivait de près, les Suisses n’avaient pas tenu le choc et franchissaient la ligne une grosse quinzaine de secondes plus tard. Cologna terminait 12e, Furger juste devant lui.

6e du classement général de ce Tour de ski, le Grison compte exactement 1’30 de retard sur la 3e place d’Ivan Yakimushkin. Bolshunov, lui, dispose de plus de 2’30 d’avance sur Maurice Manificat en tête.