Amérique latine – Bolivie: au moins 24 morts dans un accident d’autocar Au moins 24 personnes ont été tuées et d’autres blessées lundi dans l’accident d’un autocar qui est tombé dans un ravin dans le sud-est de la Bolivie, a annoncé la police.

L’accident a eu lieu sur une route du département de Chuquisaca. L’autocar transportait des passagers à Sucre, la capitale du département, depuis le village de Patolo, à 50 km de là. Google Maps

«Un bilan provisoire fait état de 24 morts et de près d’une douzaine de blessés. Deux d’entre eux sont dans un état critique», a déclaré José Luis Asaff, chef de la police routière de Chuquisaca. Le directeur national de la police routière, Juan Carlos Espinoza, avait auparavant annoncé un bilan de 18 morts.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une dizaine de personnes décédées allongées sur la route. Le directeur régional de la police routière, José Luis Assaf, évoque une chute du bus de plus de «150 mètres». Sur les images, on peut voir le bus complètement détruit au pied de la falaise, tandis que pompiers et autres secouristes travaillent sur les lieux.

Les accidents d’autocar, principal moyen de transport pour de longues distances, sont fréquents en Bolivie. Le 3 mars un accident d’autocar, également tombé dans un ravin, avait fait 21 morts sur une route entre Santa Cruz (est) et Cochabamba (centre).

AFP

