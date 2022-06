Abo Razzia sur les courses du Léman Comment Realteam est devenue l’équipe à battre

Le championnat des multicoques volant TF35 est dominé par Jérôme Clerc et son équipage. Avant le GP de Mies (vendredi et dimanche) et la Genève-Rolle (samedi), le skipper revient sur cette belle aventure sportive et humaine.