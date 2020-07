Avant Servette – Saint-Gall – Bojan Dimic, homme de confiance du Servette FC Le fidèle entraîneur adjoint remplacera sur le banc Alain Geiger, suspendu dimanche contre Saint-Gall. Daniel Visentini

Proche des joueurs, Bojan Dimic est un lien essentiel entre l’entraîneur et le groupe. ERIC LAFARGUE

La curiosité n’en est plus une. Ce dimanche, sur le banc du Servette FC, c’est Bojan Dimic qui campera le rôle de l’entraîneur. Alain Geiger, suspendu et donc relégué en tribunes, verra les choses de plus loin. La faute à cette expulsion mercredi contre Lucerne, quand le Valaisan avait voulu ouvrir les yeux du corps arbitral en traitant ces messieurs d’aveugles. M. Tschudi et ses collègues n’étant pas sourds, si ce n’est aux demandes de Geiger, le Valaisan avait dû quitter son banc, tandis que Bürki (l’objet du courroux servettien pour son agression sur Stevanovic), s’en tirait avec un carton jaune.