Rencontre artistique – Bois et bronze résonnent chez Barbier-Mueller Le musée de la Vieille-Ville expose les «Pensées invisibles» des deux artistes Arik Levy et Zoé Ouvrier. Pascale Zimmermann Corpataux

Les œuvres de Zoé Ouvrier épousent avec force et délicatesse les pièces de la collection, comme ces boucliers tressés. PZI/LDD

Unis à la ville comme dans leur atelier de Saint Paul de Vence, seulement scindé en deux par une cimaise, Arik Levy et Zoé Ouvrier n’avaient jusqu’ici jamais exposé ensemble. Le designer, sculpteur et vidéaste israélien et la peintre sculptrice française se rejoignent aujourd’hui au Musée Barbier-Mueller pour une exposition superbe, «Pensées invisibles».