Série d’été: sept polars bonnards en BD – Bogart au pays des ploucs Gangster teigneux, Tyler Cross a su séduire les amateurs de série noire. Philippe Muri

Tyler cross, extrait du tome I. Aplats noirs et cadrages façon cinémascope. ÉD. DARGAUD

Série d’été: Les BD phares des auteurs genevois (2/8) C’est chaud, Genève la nuit, chez Daniel Ceppi Série d’été: Les BD phares des auteurs genevois Zep imagine un thriller végétal avec «The end» Intimidation, coups de calibre 45, cadavres à la pelle, voilà de la série noire de derrière les fagots. Lancé en 2013, Tyler Cross a vite su séduire les amateurs de polars BD. Signées par Fabien Nury au scénario et Brüno au dessin, les histoires de ce gangster teigneux dégagent paradoxalement une solide dose d’humour noir. Les trois albums parus à ce jour aux Éditions Dargaud, auxquels s’ajoute un volume racontant les sources cinématographiques de l’univers, peuvent se lire indépendamment les uns des autres.

Écriture très visuelle

«Tyler Cross, c’est Bogart au pays des ploucs», a un jour imagé Fabien Nury dans le magazine «Casemate». On ne saurait mieux dire. Nimbée d’une légère ironie, son écriture très visuelle s’exprime à travers la voix off d’un narrateur omniscient. Féru de films patinés par le temps, Nury a retenu le meilleur des longs métrages de Sam Peckinpah, de Don Siegel ou de Richard Fleischer, qu’il a matés à la télévision durant son enfance. Côté littérature policière, l’auteur cite Dashiell Hammett, Jim Thompson ou Donald Westlake, des pointures du polar figurant dans sa bibliothèque, bien fournie en la matière.

Tyler cross, extrait du tome I. ÉD. DARGAUD

Aiguillonné par ces scénarios au cordeau, Brüno le dessinateur développe de son côté un graphisme stylisé expressionniste. Ses aplats noirs et ses cadrages façon cinémascope mettent en valeur sa maîtrise des clairs-obscurs. Brüno avait déjà collaboré avec Nury sur «Atar Gull», paru en 2011. C’est à la fin de ce premier album que les deux hommes ont évoqué la possibilité de poursuivre leur travail en commun. Brüno a suggéré de lorgner du côté des «revenge movies», ces séries B un peu inavouables qu’ils appréciaient tous les deux. Nury a vite percuté, suggérant à son complice de situer l’action dans les années 50. À l’arrivée, on se régale avec un polar pur et dur, jubilatoire en diable.

