Programmation dévoilée – Bob Sinclar, MC Solaar et Tryo au Caribana Festival Cette 31e édition propose un programme «éclectique et varié, jonglant entre légendes de la musique et stars montantes». La billetterie est ouverte.

Le Caribana Festival a lieu du 7 au 10 juin prochain à Crans (VD), au bord du lac Léman (archive). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Bob Sinclar, MC Solaar ou encore Tryo sont annoncés au Caribana Festival, qui aura lieu à Crans du 7 au 10 juin prochain.

Dix-sept groupes qui se produiront sur la grande scène et la scène du lac ont été dévoilés mardi par le festival. La soirée rock du mercredi sera complétée par la «Violent Pop» des Finlandais de Blind Channel. Du côté des Suisses, on retrouvera les Fribourgeois de Dirty Sound Magnet, récemment élu meilleur groupe rock au Swiss Live Talent et les métalleux tessinois de Dreamshade.

Jeudi, se cotoieront la nouvelle génération d’artistes de la scène pop francophone, à l’image du Suisse Gjon’s Tears et ceux bien établis comme le Français Christophe Willem. Le pionnier du rap français MC Solaar viendra avec un big band jazz revisiter ses plus grands titres issus de ses trois premiers albums. Tryo, le plus célèbre des groupes de reggae français, sera aussi de la partie.

Rap et musique électronique

Changement radical de registre le vendredi, qui fera la part belle aux musiques urbaines. Le Marseillais SCH distillera ses textes acérés. Trois artistes suisses viendront se frotter à la scène du lac: Chelan et sa soul pour commencer la journée en douceur, puis Mara et ses textes espiègles et audacieux et Captains Of The Imaginations et son hip-hop anglophone.

Samedi, la plage de Crans prendra des airs d’Ibiza. En fin d’après-midi, le DJ Genevois LyOsun embarquera le public dans son univers électro-mélodique. Le groupe Hyphen Hyphen, réputé pour ses live déjantés et festifs, fera ensuite monter la température. A quoi s’ajouteront les hits de Bob Sinclar et Mosimann, la techno du claviériste Mezerg et l’electro funk de Bomel.

Nouvelles infrastructures

Du côté des infrastructures, le festival propose une nouvelle plateforme VIP de 1000 m2, avec vue sur le lac et la grande scène. A l’étage inférieur, le public pourra toujours profiter de la terrasse panoramique de 180m2, mais il y a une nouveauté: un nouvel espace lounge avec bar à cocktails/spiritueux et restauration. La zone VIP Premium a été déplacée sur ce même étage et pourra désormais accueillir 200 personnes par soirée.

En raison de son succès, la superficie du bar de la plage a été doublée. La programmation 100% suisse de la scène de la plage sera dévoilée prochainement.

Un festival plus vert

En 2022, le Caribana a atteint son objectif de «neutralité carbone», selon le festival, qui indique compenser à présent ses 366 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre, soit 11,3 kg de CO2 par festivalier. Le public est d’ailleurs encouragé à compenser ses émissions lors de l’achat de son billet.

Côté déchets, ils sont gérés à proximité du festival pour éviter les longs transports, et sont acheminés en train. Grâce à l’utilisation de la vaisselle consignée, le Caribana calcule avoir pu réduire sa production de déchets incinérables de 40%.

ATS/CBD

