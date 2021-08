New York – Bob Dylan poursuivi pour l’agression sexuelle d’une mineure en 1965 Le chanteur est accusé d’avoir «abusé de son statut de musicien pour fournir de l’alcool et des drogues» à une jeune fille de 12 ans, «et pour l’agresser sexuellement à plusieurs reprises».

Image d’illustration. AFP

Bob Dylan est poursuivi devant un tribunal de New York par une femme qui affirme que le chanteur l’a agressé sexuellement il y a près de 60 ans, quand elle était âgée de 12 ans. La plainte déposée vendredi affirme que Bob Dylan a agressé la plaignante, dont seules les initiales J.C. sont mentionnées, sur une période de six semaines entre avril et mai 1965.

Le chanteur «a abusé de son statut de musicien pour fournir de l’alcool et des drogues à J.C., et pour l’agresser sexuellement à plusieurs reprises», soutient la plainte qui accuse également Bob Dylan d’avoir physiquement menacé la jeune fille. Le montant des dommages-intérêts réclamés n’y sont pas précisés.

Certaines des agressions présumées auraient eu lieu dans l’appartement que Bob Dylan possède à New York, dans le célèbre Chelsea Hotel, selon la plainte.

Un agent de Bob Dylan n’avait pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de l’AFP. Dans un communiqué au quotidien USA Today, son porte-parole a déclaré que «l’accusation vieille de 56 ans est fausse et sera vivement combattue».

Juste avant la date limite

La plaignante affirme que Dylan lui a causé «de graves dégâts psychologiques et un traumatisme émotionnel».

La plainte a été déposée un jour avant la date limite prévue par une loi de l’État de New York qui permet aux victimes d’abus sexuels de poursuivre leurs agresseurs présumés, quelle que soit la date à laquelle l’acte aurait été commis. La semaine dernière, une plaignante dans l’affaire impliquant le défunt financier Jeffrey Epstein a utilisé cette loi pour déposer plainte contre le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth II, pour agression sexuelle présumée.

Lauréat du Prix Nobel de littérature en 2016 pour «avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition américaine de la chanson», Bob Dylan est considéré comme le plus grand chanteur-compositeur de tous les temps. Parmi ses plus célèbres chansons figurent «Blowin› in the Wind», «The Times They Are a-Changin'», ou encore «Like A Rolling Stone». L’artiste de 80 ans est arrivé sur le devant de la scène folk à New York au début des années 1960 et a vendu plus de 125 millions d’albums à travers le monde.

