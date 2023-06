Songwriter platine à Montreux – Bob Dylan, de vous à moi Malgré son âge, le barde de Duluth ne se laisse pas facilement cerner. Tentative subjective de saisir des bribes de légende alors qu’il est attendu tel le messie au Montreux Jazz. Boris Senff

Bob Dylan muni d’une basse Fender lors de l’enregistrement de «Bringing It All Back Home» – album où figure la chanson «Mr. Tambourine Man» – en janvier 1965 à New York. GETTY IMAGES

Tenter de dire la vérité de Bob Dylan, prestigieux invité du prochain Montreux Jazz, c’est – plus encore que sur n’importe quel autre sujet – s’assurer de se prendre les pieds dans le tapis et dérouler poncifs et approximations. L’une des assertions les plus convaincantes du film que lui a consacré Todd Haynes en 2007, un «I’m Not There» déclinant les époques et les identités du chanteur en le donnant à incarner à six acteurs différents, était justement de signaler qu’il n’était jamais là où l’on pensait qu’il aurait dû être.