Hommage – Bob Barbey, l’humoriste qui allumait le Jet d’eau Pilier de la Revue d’Alain Morisod puis du P’tit Music’Hohl, as de l’imitation des accents romands, le comédien genevois s’en est allé. Philippe Muri

Bob Barbey: il contrefaisait les accents romands comme personne. TDG

En matière d’accent genevois, on pouvait compter sur lui. Enfant de Vernier, Bob Barbey s’y entendait pour lancer sur scène de tonitruants «De bleu, de bleu!» doublés de savoureux «Ça va tézigue?!» et autre «T’en es à quel page, técol?!» Pilier de la Revue genevoise époque Alain Morisod, le comédien s’y entendait aussi pour restituer sur les planches quantité d’inflexions romandes, du vaudois traînant au valaisan matois. Il en avait d’ailleurs tiré un sketch mémorable, «La tirade des nez», où paraphrasant le moment de bravoure de Cyrano de Bergerac, il contrefaisait tous les accents romands avant de conclure d’un «à la fin de l’envoi, j’me mouche!» Ses imitations lui avaient valu un disque d’or remis par Raymond Devos en personne. Toute une époque, marquée par une ribambelle de cassettes audio, diffusées à plein tubes dans les cars touristiques qui sillonnaient la Suisse romande.

On n’entendra plus retentir la belle voix gouailleuse de ce fervent supporter du FC Servette, qui avait commencé sa carrière de fantaisiste durant les fifties: humoriste et chansonnier, Bob Barbey s’en est allé à la Saint-Sylvestre, dans sa 88e année. La dernière fois qu’on l’avait croisé, c’était début avril 2019, quand il était venu en compagnie d’une ribambelle d’autres pointures du rire célébrer les 30 ans du P’tit Music’Hohl. Lui qui souffrait depuis quelque temps de problèmes de vue, nous racontait avec verve des «moments fabuleux» passés avec le pianiste aveugle Nono Müller.

Une légende vivante

«Pour finir, on ne savait plus qui guidait l’autre», se souvient en riant Frédéric Hohl, qui vient de perdre un «super copain». Le patron du P’tit Music’Hohl a longtemps côtoyé Barbey, avec lequel il avait lancé en 1990 la Revue du P’tit Music’Hohl, en compagnie de Félix Locca et Thierry Meury. «Bob était toujours prêt à tout pour faire rire les gens. Je me rappelle notamment d’un sketch mémorable où il interprétait Lolo Ferrari! Irrésistible… À part ça, sous des dehors décontractés, il restait très traqueux. Un sacré bileux.»

En parallèle de sa carrière d’amuseur, Bob Barbey a longtemps tenu un café-restaurant, à Vernier. «Il était aussi boucher, et à ce titre il m’a donné de judicieux conseils pour mon propre établissement, au P’tit Music’Hohl», se rappelle Frédéric Hohl. Le pompon? «Pendant des années, il a tenu la buvette des Bains des Pâquis. On le trouvait dans beaucoup de guides japonais. C’était devenu une légende vivante. De nombreux touristes asiatiques payaient l’entrée et venaient prendre un verre au bar, rien que pour le voir. Car il avait un truc: quelques instants avant que le Jet d’eau ne s’enclenche, à 10h précises, il se glissait dans la cuisine et tapait sur deux ou trois casseroles, comme s’il s’agissait d’un signal. Plus d’un a cru que c’était lui, le Genevois qui allumait le Jet d’eau!»