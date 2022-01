Innovations technologiques – BMW invente la voiture qui change de couleur L’industrie automobile tient la vedette à Las Vegas. La voiture électrique est au centre des innovations et un enjeu colossal pour les entreprises de la tech. Pierre Veya

Le prototype iX Flow de BMW dont la carrosserie change de couleur. Las Vegas, 5 janvier 2022 KEYSTONE

La couleur de votre voiture ne vous plaît plus? Pas de souci: pressez sur ce bouton! Et en un clin d’œil ou presque, la peau blanche de votre BMW iX (un SUV électrique) passe au gris. Avantage? Quand il fait chaud, vaut mieux rouler avec une couleur claire et à l’inverse tendre vers le sombre quand il fait froid. C’est ainsi que le constructeur automobile BMW défend l’idée de son nouveau concept automobile, présenté en marge du Consumer Electronic Show (CES), qui se tient à Las Vegas. L’énergie rayonnée par la voiture pourrait améliorer l’efficacité de ses voitures électriques.