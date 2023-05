CONCOURS | 20 x 2 billets à gagner – Blue Man Group Gagnez 20 x 2 billets pour Blue Man Group, le mercredi 7 juin 2023 à 20h à l'Arena, Genève.

Blue Man Group DR

Après New-York et Berlin, le phénomène mondial Blue Man Group investit Genève! Véritable phénomène du divertissement de renommée internationale connu pour son trio d’hommes bleus ayant joué dans plus de 20 pays et devant plus de 35 millions de personnes, Blue Man Group sera présenté à l’Arena de Genève du 7 au 11 juin 2023.

Venez vivre une expériences multi-sensorielle et joyeusement inoubliable. Les performances de Blue Man Group concentrent art, musique, humour et technologie ultramoderne. Avec le Blue Man Group, les spectateurs vont danser, rire et faire la fête alors que trois hommes bleus au crâne dégarni explorent notre monde et y découvrent plusieurs surprises à chaque tournant.

Informations complémentaires: livemusic.ch