Animal menacé – «Blue», jeune ara, cherche sa promise pour sauver son espèce Le Bioparc Genève souhaite accoupler son ara hyacinthe, plus grand perroquet volant du monde et modèle du film d’animation «Rio». Julien Culet

Le Bioparc de Genève accueille l’espèce unique du perroquet bleu du film Rio ! Nicolas Righetti

Comme dans le dessin animé «Rio», Blue va-t-il trouver sa Perla? Le Bioparc Genève rêve que la réalité rejoigne la fiction et que l’ara hyacinthe hébergé depuis la fin de l’année dernière tombe amoureux afin d’avoir des petits. L’espèce caractérisée par un magnifique plumage bleu cobalt est menacée d’extinction et chaque reproduction est donc cruciale. Il s’agit du plus grand et du plus lourd ara capable de voler.

Âgé de 3 ans, il fait déjà la même taille que les huit autres perroquets adultes, tous mâles, de sa volière, soit une septantaine de centimètres de long. À maturité, il atteindra le mètre et pèsera entre 1,5 et 1,7 kilo. «C’est beaucoup, quand on imagine qu’il est capable de voler», relève Tobias Blaha, vétérinaire et directeur du petit zoo, autrefois appelé Parc Challandes. Si son quasi homonyme du film, Blu, ne pouvait pas s’élancer dans les airs, le volatile genevois le fait très bien mais est un peu paresseux. «Il préfère marcher ou se laisser tomber», explique le soigneur.