Vincent Schmid: Le jeu du risque Mon âge m’autorise à poser une question scandaleuse. Quelle est cette société qui fait de la vieillesse la valeur suprême ? Alors que la pandémie approche de sa fin, il apparaît clairement que l’écrasante majorité des victimes de la maladie se situe dans la tranche d’âge de 70 ans et plus. C’est évidemment dramatique. Mais que serait-ce si, à l’inverse, le virus emportait dans les mêmes proportions les plus jeunes ? Ce serait une tragédie bien plus terrible.... (...) Pascal Bruckner a écrit un livre réconfortant sur la vieillesse (1) qu’il nomme joliment «l’été indien de la vie». Il montre qu’elle est une grâce plus qu’une déchéance puisque plus on vieillit, plus nous est octroyée la chance de demeurer plus longtemps attablé au banquet de la vie. En ce sens la longévité est une bénédiction. (...) Ceci pour rappeler deux vérités que la vieillesse nous apprend, en raison du chemin parcouru et des aléas rencontrés. La première est que la vie et le risque sont indissociables. (...)

Valentin Dujoux: La reprise post-coronavirus

(...) Dans ce renouveau, il conviendra aussi de se souvenir de ces métiers souvent précaires et pourtant si salués. Essentiellement occupés par des femmes, beaucoup auraient voulu les voir disparaître dans la course à la robotisation et au rendement. Ces femmes et ces hommes, ne les oublions pas et donnons-leur les moyens de remplir correctement leurs missions. Car ce sont elles et eux qui portent notre société, et notre humanité, à bout de bras. (...) Non, il ne nous faut pas retrouver le monde d’avant. Et pour cela, il conviendra avant tout de s’assurer que l’essentiel est accessible à chacun.e. Cet essentiel, tout le monde le connait : c’est notamment l’accès au logement, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation et à une ressource financière. Si tout le monde le connaît, il nous faut aujourd’hui, ensemble, l’atteindre et le concrétiser. Et sans être un outil magique, le besoin d’un revenu de base inconditionnel apparaît incontournable dans ce nouveau monde à concrétiser. Une prospérité sobre et une qualité de vie sont possibles et ces deux éléments seront à trouver dans un équilibre situé entre une base sociale garantie et les capacités de notre environnement. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons avancer sereinement. Aller trop vite pour retrouver le ‘monde d’avant’, c’est foncer à nouveau dans le mur en reproduisant la totalité des échecs qui nous ont amené à cette catastrophe. Il n’en est pas question : les souffrances endurées sont trop grandes, et les opportunités pour changer sont uniques. (...)

Claude Bonard: La cathédrale Saint-Pierre a connu les ravages du feu

Les médias télévisés français sont abondamment revenus depuis quelques jours sur l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame à Paris il y a un an, le 15 avril 2019. A Genève, notre cathédrale Saint-Pierre a-t-elle aussi connu les ravages du feu et les outrages de la guerre au cours de sa longue existence ? Voici quelques éléments de réponse : 16 août 1291 le comte de Genève et son allié le dauphin du Viennois sortent du château du Bourg-de-Four et dévastent le quartier de la cathédrale. (...) 1430, Incendie de "toute l'église" sauf la tour du côté lac. L'aiguille, la tour sud et la tour de l'horloge sont détruites. (...)

Daniel Warner: Donald Trump and the WHO

Should we be surprised at US President Donald Trump’s decision to suspend funding for the World Health Organization (WHO)? Not at all. It’s part of an attempt to distract and grab power, and his administration’s track record of anti-multilateralism is well known. But that doesn’t make it easy to swallow. (...) This year marks the 75th anniversary of the United Nations. Many celebrations have been scheduled, especially in Geneva. International Geneva is and has been the core of functioning multilateralism, and the United States has always been a leader and advocate for it, from Woodrow Wilson to the Reagan/Gorbachev summit to John Kerry’s work on the Iranian nuclear deal. The role of the United States in International Geneva cannot be underestimated. (...) Let other UN agencies be warned: more suspensions and/or withdrawals may be coming.

David Frenkel: la décision de Donald Trump

Alors que le virus faisait rage en Chine, l’Organisation mondiale de la santé n’a ni exigé l’interruption des vols en provenance de cette dernière ni la fermeture des frontières avec ce pays. Cette organisation a même eu la malhonnêteté d'affirmer que le coronavirus ne se propageait pas entre humains, alors que Taiwan l'avait averti du contraire, et cela afin de se plier à la volonté de l’État chinois qui ne désirait pas que cela soit rendu public. De plus, ladite organisation a tergiversé à dire que le coronavirus était un danger mortel pour l'ensemble de l'humanité. (...) Les Etats-Unis ont 27 549 morts sur 330 millions d’habitants. Tandis que les 5 pays européens ont 73 851 morts pour 324 millions d’habitants. Cherchez donc l'erreur… (...)

Edméee Cuttat: Une montée des marches avec masques!

Alors que les sections parallèles, Quinzaine des réalisateurs, Semaine de la critique et Acid, ont jeté l’éponge, le délégué général Thierry Frémaux ne peut toujours pas se résoudre à l’annulation sèche de la 73e édition du Festival de Cannes, chose qui ne s’est produite que deux fois, en 1939 et en 1968. Il dit au Figaro: (...) «On nous envoie de partout des films magnifiques. Il est de notre devoir et de notre envie de les aider à exister et à retrouver le public. La sélection en s’est jamais arrêtée et nous en verrons jusqu’à fin juin On est en train de bâtir notre projet à partir de consultations que nous menons avec le CNC, les professionnels, la Mairie de Cannes. Nous ne voulons pas passer directement à l’année prochaine, pas abandonner les films et ceux qui les rendent possibles». Il poursuit: «Nous voulons être présents à l’automne pour contribuer au vaste chantier de reconquête... (...)

Haykel Ezzeddine: Berset et le déconfinement

Si Alain Berset possédait la nationalité française, il gagnerait certainement le prestigieux Prix de l’humour politique version 2020. Mais voilà, notre Berset et heureusement pour nous est Fribourgeois, 115ème conseiller fédéral en charge du département de l’intérieur. Sa dernière conférence de presse qui a eu lieu ce jour en compagnie de la Présidente Simonetta Sommaruga et de Guy Parmelin, responsable du Département de l’Économie, de la Formation et de la Recherche m’a réconforté dans l’idée qu’on patauge et qu’on avance en tâtonnant dans la gestion de la crise qui entoure le covid-19. J’exagère un tantinet. On avance mais pas trop. On marche sur des œufs et ça s’entend! Tout se résume en cette phrase qui restera comme la meilleure pépite politique de ce premier semestre de l’année: «Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire». (...)

John Goetelen: Travis, mort sans résurrection

(...) Renaître à une nouvelle vie est une notion forte. Lundi de Pâques la télé rediffuse Paris, Texas, de Wim Wenders, Palme d’Or à Cannes en 1984. Travis marche dans le désert. Il ne renaîtra pas. Il est déjà mort. Mort en lui. Il est recueilli par son frère et sa belle-soeur, personnes simples et bienveillantes, qui ont élevé son fils pendant son absence mystérieuse. Simple et bienveillant: ce pourrait être cela, l’humilité. (...) Il retrouve Jane. Jane, Nastassia Kinsky, si juste, si lumineuse. Il lui parle d’eux. Elle le reconnaît malgré la vitre teintée du peep-show. Elle lui parle, l’amour n’est pas loin. Mais il est mort en lui. Il dit où est son fils. Il attend qu’elle le rejoigne et part seul dans la nuit, sa mission accomplie. Travis est trop mort. Il n’a pas donné de nouvelle chance. La résurrection n’aura pas lieu. Je crois qu’il ne se pardonne pas à lui-même. (...)

Jean-Dominique Michel: Les HUG se donnent de la peine, en ont et en auront…

(...) Les objections et réserves exprimées tout a long du nouveau luxueux papier des HUG ressemblent trop à la propagande orchestrée chez nos voisins par des médecins payés par Gilead pour ne pas poser la question. Notamment cette absurdité de présenter un des médicaments les plus utilisés, les mieux connus et les plus sûrs de l'histoire de la médecine comme étant soudainement "cardiotoxique" et pourvu de tant de dangers qu'on se demanderait presque pourquoi on continue à l'utiliser comme antipaludique ou de le prescrire -au besoin pendant des décennies- à des patients souffrant par exemple de lupus. Bref, nous vivons dans une époque d'abondantes incohérences. Mais celles qui nous servies par les HUG commanderont qu'on y revienne -je pense en particulier à la commission d'enquête du Grand Conseil qui s'occupera de vérifier un certain nombre de choses. Avec sans doute un liste de questions déjà intéressante en réserve.