Sylvain Thévoz: Police et santé font-elles bon ménage?

(...) Toute personne doit désormais, selon le médecin cantonal, aller se faire tester rapidement si elle présente des symptômes. On oublie pas qu’il y a quelques semaines les services de Monsieur Poggia étaient incapables de fournir des tests en suffisance. Ils veulent maintenant forcer les gens à se faire tester. Que se passera-t-il si la personne n’y va pas ? Pour chaque cas positif une « enquête d’entourage est désormais réalisée. Que se passera-t-il si la personne malade ne souhaite pas communiquer les noms de personnes avec lesquelles elle a eu un contact de plus d’un quart d’heure à moins de deux mètres de distance ? Monsieur Poggia dirige la santé et la police n’est-il pas en train de confondre les deux? Ces personnes, selon le médecin cantonal, seront d’office mises en quarantaine. Et pourquoi pas en prison pendant qu’on y est. On va les séparer de leur famille? (...) On aurait plutôt souhaité des incitatifs positifs de la part de Monsieur Poggia afin que les gens prennent soin de leur santé plutôt que de recevoir des menaces propres à soulever l’anxiété et des conduites dangereuse pour leur santé et celle des autres. (...)

Vincent Strohbach: A bas les masques !

Appelé à distribuer deux ou trois (suivant la taille de l’immeuble) paquets de masques à des concierges, c’est heureusement alors qu’il ne me restait plus que trois immeubles à desservir que je me suis fait voler mon sac contenant les 10 derniers sachets de 10. Profitant de quelques instants où, occupé à rédiger un petit mot à destination d’un concierge absent, j’ai perdu mon sac de vue, quelqu’un a visiblement vite compris de quoi il s’agissait et, en l’espace d’un instant, il avait disparu. Il s’agit de cent masques de bonne qualité et donc d’une certain prix mais apparemment, depuis que la pandémie nous frappe, les masques de protection symbolisent cette crise qui nous bouleverse et leur valeur semble indéfinissable. (...) Est-ce à cause de la peur d’en manquer ou encore la conviction que, compte tenu de la situation, tous les masques seraient désormais à disposition de la population ? (...)

Stéphane Guex-Pierre: Données...c'est donner.

Sur réseaux sociaux, nous publions les images de nos tests de grossesse, de nos échographies, les photos de naissance de nos enfants, celles de nos animaux disparus; nous rendons hommage à nos parents, pour leurs anniversaires de mariage ou quand ils nous quittent; nous ne manquons jamais d'indiquer quand nous partons en vacances, ni leurs dates, ni leur destination; nous faisons des selfies au travail, en soirées; nous photographions nos repas, nos armoires (...) Et nous nous offusquerions d'avoir à laisser nos coordonnées personnelles au restaurant où nous irions manger ? Allons, allons, même notre connerie n'a plus rien de confidentiel… (...)

Andreas Dekany: Pour une production locale

(...) C’est la lecture d’une interview publiée dans la version hongroise du magazine « Forbes » du mois d’octobre 2019 qui m’a donné l’idée d’écrire ce texte. Ce sont les fondateurs de la société Julius-K9, qui ont donné l’interview. Cette société, dont le siège est en Hongrie, vend des harnais pour chiens de très grande qualité dans le monde entier. Dans l’interview, il est question des coûts de production des harnais et l’intervieweur demandeur aux fondateurs de la société : « Mais pourquoi ne produisez-vous pas en Chine ». C’était en effet tellement « normal » de produire en Chine pour faire baisser les coûts que le comportement d’un entrepreneur qui ne faisait pas comme presque tout le monde était considéré comme étant bizarre. La question de l’intervieweur en est la preuve. J’ai adoré la réponse de la fondatrice de la société Julius-K9 (...)

Rémi Mogenet: Le pistolet enchanté de David Lynch

Il y a dans INLAND EMPIRE, de David Lynch (que j'ai revu récemment), un motif impressionnant, sublime, génial – celui d'un pistolet confié par des vieillards à un homme assailli par des événements contraires. Il a cru sa femme infidèle, et l'a abandonnée. Mais elle était hypnotisée, et était innocente. Ces vieillards habitent au premier étage d'un immeuble polonais, à Lodz, et ils sont manifestement des sortes de dieux, malgré leur apparence anodine. Twin Peaks, la série de David Lynch et Mark Frost, a pour habitude connue de montrer des êtres spirituels qui ont l'air d'hommes ordinaires. On comprend que ces vieillards sont des dieux dès les premières scènes. Un homme demande à l'un d'eux le droit de descendre. Il cherche une entrée. Cet homme est le diable: c'est lui qui hypnotise les mortels pour leur faire faire des choses, dont des malheurs surviennent. (...) Bien plus qu'on ne croit, les armes futuristes de la science-fiction sont aussi cela – de simples fétiches.

Maurice-Ruben Hayoun: Chaïm Potok, Une histoire du peuple juif

On ne présente plus ce grand écrivain judéo- américain qui a excellé dans tant de genres littéraires et qui s’est même essayé à ce dur labeur qu’est la science historique… (...) Il en faut donc pas le comparer avec les œuvres du fondateur de l’historiographie juive moderne, Heinrich Grätz dont j’avais traduit en français et le thèse Gnosticisme et judaïsme, et aussi le discours programmatique, la Construction de l’histoire juive qui était, en réalité, une histoire intellectuelle du judaïsme. Il ne faut pas, non plus, comparer Potok avec l’œuvre hélas inachevée de Salo. Wittmayer Baron, A social and religious history of the jews. Ni même avec l’historiographie hébraïque contemporaine Ici, c’est autre chose, mais je suis sûr que ce livre a trouvé et trouvera ses lecteurs. La preuve… (...) Les racines spécifiques d’Israël et de la civilisation au Proche Orient en général, Chaïm va les chercher très loin : il remonte à Sumer, et même au-delà, le lieu de l’invention de l’écriture qui révolutionna l’avenir de l’humanité (...) Chaïm fait fond sur le donné biblique comme Renan a fort peu douté des logia que les Evangiles attribuent à Jésus. (...)

Christian Brunier: Impatient de voir les bistrots rouvrir …

« Si ma femme ouvrait un bistrot, elle me verrait plus souvent », Philippe Geluck. Plein de boulot, ayant toujours des trucs à entreprendre, confiné avec une femme formidable, je supporte assez bien l’enfermement made in coronavirus. Je ressens tout de même plein de carences : liens sociaux, voyages, événements culturels, vision ridicule de Kim Jong-un, … et les bistrots. Malgré les apéros Skype, ils me manquent. Je suis impatient de retrouver ces espaces publics, haut-lieu de la convivialité, centre de recherche de la refonte du monde, site de rencontres. Les brèves de comptoir sont des occasions de rire ou, parfois, d’enrichir sa philosophie de vie. (...)

François Velen: dans les bras de la foi.

(...) Appelés au destin du monde, le virus n'a pas et n'aura pas impliqué plus que de changements de vie, avec ses lots de morts, de malades, d'hospitalisations, d'hygiène, de distanciation, sans pour autant avoir gain de cause, car les êtres humains ont confiance en leur pouvoir de vaincre, sans cohabitation avec le diable. Croyons en la sagesse de nos gouvernements, de nos médecines et surtout de la science qui à moyen terme trouvera le remède qui contredira le virus. Ayons confiance. Perso, je ne crois pas dans une sombre histoire qui a été transpercée par ce satané virus, je ne crois pas en la douleur éternelle, je ne crois pas en la mesquinerie du virus, car je crois que grâce à la foi je dois la vie est bonne, et que je dois aimer sans peur, sans jamais baisser les bras (...)

Jacques Davier: Corona Blog (X)

Que se passe-t-il pour un blogueur confiné à Genève en pleine crise du coronavirus? Il écrit Viscosités (poème publié en complément de mon billet intitulé Virus, revu, corrigé et augmenté). Sainte passion du patient zéro, virus rusé rébus usé, folle corolle d'alvéoles et d'arolles molles, boule qui roule foule qui coule, yeux ébahis, faciès évanouis, sang infecté, humeurs et liquides, biles et mucosités, glaires et morve, sueurs et sanies, lymphes et larmes, écumes et salives, viscosités, miasmes nauséabonds, remugles fétides, chairs flétries, bleuâtres, pourrissantes, corps convulsifs attendant la fin, grabats décatis, horreurs des cœurs et des âmes malsains, sainte patience de la passion, héros, clair et lumineux horizon, chemin vers la liberté, chemin vers la guérison, je dis ton nom, ce n'est rien, nous y serons, nous y serons toujours! Et il disserte aussi sur le "déconfinement". (...)