Sylvain Thévoz: Covid-19 : Genève condamnée à être cancre de Suisse?

(...) Faire du Covid-19 une question sanitaire uniquement avec une volonté d'appliquer le risque zéro nous vous à l'échec. Se cantonner au court terme sans prendre acte que nous sommes engagé-e-s dans une cohabitation avec le virus à long terme, nous empêche de déployer des stratégies efficaces. Quand une mère n'a rien à manger et que ses enfants ont faim, acheter un masque sera difficilement sa priorité, n'en déplaise aux autorités. Quand un jeune de 16 ans est à la rue et que la permanence du SPMI ouvre uniquement le jeudi entre 16h et 18h, ne pas dormir n'importe où avec n'importe qui est et restera compliqué. Quand un homme est sans domicile fixe et revenu, qu'il ramasse des mégots pour se faire une clope, la partager avec trois collègues, la mesure de distanciation sociale que la médecin cantonale a gentiment rappelé au 19:30 demeurera une chimère. Quand certains se partagent une bière pour six, alors que d'autres ont une piscine pour eux, quand certains n'ont pas de job, pas de vacances, pas de logement, les appels à la prudence sans relais de terrain semblent aussi pertinent qu'un prêche asséné béatement à un athée. Il semble important de corréler les nouveaux cas avec leur domicile et de préciser, à Genève, quel est le lien entre précarité sociale et contamination. Nous devons réfléchir aux facteurs qui sont connus, et grâce à des outils comme le CATI-GE (Centre d'analyse des inégalités territoriales) aller plus loin dans la compréhension du phénomène. (...)

Jean-Noël Cuénod: Effet «secondaire» du Covid-19, la coronaviolence

La coronaviolence, un effet secondaire du Covid-19 ? Pas si secondaire que cela ! Sur toute la surface de la terre, des émeutes d’intensité variable éclatent en raison des conséquences sociales, économiques, administratives et politiques qui découlent des mesures prises, ou non, pour tenter d’enrayer la contamination. Sa Majesté Covid XIX est un accélérateur d’injustices. Pour exemples, ces quelques cas de coronaviolence tout azimut. (...) Et nous pourrions multiplier les exemples en distinguant trois grandes catégories d’origine émeutière : alimentaire, administrative et carcérale. (...) Pour parer aux troubles sociaux qui ne manqueront pas de se multiplier et de s’aggraver, les décideurs politiques devraient mettre au point un nouvel ordre économique destiné à réduire les privilèges exorbitants d’une minuscule minorité pour faire vivre l’ensemble des populations et songer sérieusement à la création d’un revenu universel. Hélas, la politique ne dispose plus de ces leviers de commande. Ils sont désormais manipulés par les décideurs économiques qui n’entendent aucunement restreindre leur mode de vie prédateur.

Mireille Vallette: Le balek-gate. Ou la mort subite de la liberté d’opinion en Belgique

J’ai repris des extraits du dossier réalisé par le journaliste Marcel Sel. Il est bien sûr beaucoup mieux de lire l’original si l’on prend le temps de parcourir ses 15 pages. «L’histoire est dingue. Comment, à partir d’une carte blanche sur le foulard de la journaliste Florence Hainaut dans Le Soir, est-on arrivé à clouer deux scientifiques expérimentées et compétentes au pilori du Conseil de l’Europe, pour harcèlement? Car l’affaire, gravissime, révèle l’état pitoyable de la liberté d’opinion en Belgique (…) menacée par un maelström intersectionnel qui réunit des militants décoloniaux, des journalistes, le parti Ecolo et un ministère. Mais le pire, l’invraisemblable, l’hallucinant, c’est que les associations de journalistes, l’AJP (Association des Journalistes Professionnels) et surtout l’EFJ (Fédération Européenne des Journalistes), ont pris délibérément parti pour un camp, dans ce qui aurait dû rester un échange d’opinions. (...)

Pascal Décaillet: KKS, la votation d'une vie

(...) Bref, KKS, c'est la classe. Lorsqu'elle était Conseillère d'Etat, à Saint-Gall, elle s'est montrée d'une très grande rigueur dans les dossiers de l'immigration et de l'asile, elle aurait pu être UDC. Avant beaucoup d'autres, avant l'initiative du 9 février 2014 sur l'immigration de masse, elle avait compris qu'une ouverture des frontières sans régulation conduirait à la catastrophe. Voilà une PLR qui avait un sens profond de l'Etat, ne craignait pas l'opinion publique, entreprenait ce qui lui paraissait nécessaire aux intérêts supérieurs. Conseillère fédérale, elle doit défendre l'option du collège, c'est la règle. Et elle défend aussi la ligne de son parti. Elle le fait avec sens du devoir et respect du jeu politique. Au soir du dimanche 27 septembre, quel que soit le résultat, elle n'aura rien à se reprocher. Mais au fond d'elle-même ? Comment la dame de fer du gouvernement saint-gallois vit-elle la métamorphose qui, par les nécessités du verbe et des postures, l'amène à apparaître comme la championne de l'immigrationnisme face au camp de la régulation ? (...)

Marc Schindler: Présidents - les rois du baratin

(...) Tous les présidents élus ont travaillé leur baratin et leur slogan. Mitterand en 1981 : «La force tranquille». Sarkozy en 2007 : «Ensemble, tout devient possible». Macron en 2017 : «Ensemble, la France« . Les Américains sont les papes du storytelling. Kennedy en 1960 : «For the leadership we need». Reagan en 1980 : «Let’s make America great again». George Bush en 1988 : «For a strong America». Obama en 2013 : »Yes, we can». En panne d’imagination, Trump a repris la devise de Reagan en 2016. Les experts en communication révèlent les recettes du succès d’une «good story», du baratin électoral. C’est une comédie en trois actes. D’abord, raconter d’où l’on vient et ce qu’on a réussi : (...)

Christian Brunier: Soyons fier-ère-s de nos services publics

Jeudi soir, Genève a subi un énorme orage. De nombreux arbres ont été déracinés ou brisés. Des réseaux électriques ont été arrachés. Des inondations se sont multipliées. Des objets sont tombés, parfois massifs, comme des échafaudages. Après le coronavirus, notre service public, si souvent attaqué injustement, a prouvé son engagement, son dynamisme, à protéger la population et à garantir des prestations de haute qualité. Les pompiers, la police, la voirie, les jardiniers des communes, SIG, et bien d’autres encore, ont travaillé jours et nuits pour gommer les traces de cet événement climatique dramatique. Ils ont protégé, sécurisé, évacué, protégé, nettoyé, réparé, avec un fort engagement pour servir les intérêts de la population. Il faut les congratuler et veiller à protéger ce service public que certains veulent démanteler, de manière simpliste, juste pour limer les coûts. Une société forte doit bénéficier d’un Etat fort, au sens large du mot ; de l’Etat central aux régies publiques. (...)

François Baertschi: Epidémie, la liberté absolue?

(...) ient la pandémie du Covid19 et, pour stopper son développement, les autorités politiques - élues démocratiquement - prennent la décision d'obliger le port du masque dans des espaces publics (TPG, commerces). Certains crient à l'atteinte à la liberté considérée comme un absolu qui devrait primer sur toute autre considération. Il estiment, dans leur raisonnement, que chacun devrait avoir la liberté de propager le virus, d'occasionner des contaminations, voire des décès. Mais le fait de ne pas être contaminé par un virus, de faire l'effort de chercher à se protéger avec un masque, n'est-ce pas aussi une protection de la liberté de son voisin. Comme le veut un proverbe bien connu, la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. (...)